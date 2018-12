Natale con noi a Marostica, dal mercatino degli hobbisti all'incendio del Castello: tutto il programma

Ultimo fine settimana di Natale a Marostica ricco di eventi che inizano con un concerto venerdì 21 e con dj set festa anni 90 sabato 22 dicembre. Da non perdere il mercatino degli hobbisti che apre i battenti domenica 23. L'evento più atteso ed emozionante è però quello del tradizionale incendio del castello alle 18 della sera della vigilia. Gli eventi continueranno poi fino alla befana.

PROGRAMMA

VENERDÌ 21 DICEMBRE

Aula Magna dell’Istituto Comprensivo

ore 18.30 concerto dell’orchestra in indirizzo musicale di 2°, 3° D e Cori di 1° D e Comprensivo.





SABATO 22 DICEMBRE



Frazione di Pradipaldo

ore 14.00 Tradizionale Canto della Stella lungo le vie del paese



Castello Inferiore

ore 18.00 e ore 20.30 “Canto di Natale” di Charles Dickens. Regia di Tiziano Panici e Alice Spisa. Con Associazione Teatris. Una delle opere più belle dell’autore inglese dedicata al Natale e alla riscoperta dei sentimenti ambientata nello scenario delle sale del Castello



Piazza degli Scacchi

dalle ore 19.00 alle 23.00 Festa sul ghiaccio – Vacanze di Natale ‘90

Chiesa Parrocchiale di Marsan

ore 20.30 “L'annuncio a Maria” capolavoro teatrale di Paul Claudel con la compagnia “Teatro pedonale”



Sala Polifunzionale Oratorio Don Bosco

ore 21.00 “Merry Swing & Blues Christmas”. Concerto di SilverBlues Band, con la partecipazione di Christmas Wind Band (scuola della FCM)





DOMENICA 23 DICEMBRE

Centro storico

dalle ore 10 Mercatino degli hobbisti

dalle ore 15 La Magia del Natale: spettacoli di artisti di strada, balli e concerti live



Castello Inferiore

ore 16.00 – ore 18.00 – ore 20.00 “Canto di Natale” di Charles Dickens. Regia di Tiziano Panici e Alice Spisa. Con Associazione Teatris. Una delle opere più belle dell’autore inglese dedicata al Natale e alla riscoperta dei sentimenti ambientata nello scenario delle sale del Castello.



Chiesa Parrocchiale di Pradipaldo

ore 20.00 Concerto “Aspettando Babbo Natale” (suonano e cantano i bimbi del paese)



LUNEDI' 24 DICEMBRE

Piazza degli Scacchi

Tradizionale pomeriggio di festa per bambini e ragazzi

ore 15.30 tradizionale Canto della Stella lungo le vie del centro a cura dell'associazione corale Gioventù in cantata.

ore 16.30 Animazione musicale e sfilata per le vie del centro con i pastori, fiaccolata con i bambini dell'Associazione Gioventù in Cantata e arrivo di Babbo Natale

ore 17.00 Canti sotto l’Albero

“Coro Gioventù in Cantata” - dir. Cinzia Zanon al pianoforte Massimo Zulpo. Musiche natalizie con la “Filarmonica di Crosara -Marostica”

Durante il pomeriggio funzionerà il punto di ristoro con bevande calde, pop-corn e minestrone offerte dall’Associazione Pro Marostica



ore 18.00 Incendio del Castello



Chiesa Parrocchiale di Crosara

ore 22.00 Tradizionale veglia natalizia con intrattenimento musicale della Filarmonica di Crosara-Marostica



Chiesa Parrocchiale di Marsan

ore 22.15 “Panettone sotto l’albero”, distribuzione di cioccolata calda e vin brulè, a cura del Gruppo Alpini di Marsan



MERCOLEDI' 26 DICEMBRE

Chiesa di S. Antonio Abate

ore 18.00 Concerto di Natale “E’ sbocciata una rosa”

I Cantori di Marostica - Marostica Sinfonietta - Michele Geremia, direzione



MARTEDI' 1 GENNAIO

Aula Magna Istituto Comprensivo

ore 21.00 Concerto di Capodanno della “Filarmonica di Crosara-Marostica”



VENERDI’ 4 GENNAIO 2019

Piazza degli Scacchi

Dalle ore 19.00 alle 23.00 Festa sul ghiaccio



SABATO 5 GENNAIO

Centro Storico

ore 16.00 “Fiaccolata della Pace” con partenza dal Centro Parrocchiale di S.Maria e lungo il centro storico, promossa dalle comunità parrocchiali di Marostica



DOMENICA 6 GENNAIO

Sala Multimediale Opificio

ore 10.00 Premiazione dell’Alfiere d’Argento



Piazza degli Scacchi

Dalle ore 14.30 Chiusura della pista di pattinaggio con la tradizionale gara a squadre di curling



Chiesa S. Antonio Abate

ore 18.00 “Concerto Augurale per il Nuovo Anno” Coro Gioventù in Cantata direttore Cinzia Zanon.

Scuola Primaria di San Luca

ore 15.30 “Tradizionale Festa della Befana” con giochi per bambini, arrivo della befana con caramelle, lotteria a premi e all’imbrunire falò “se brusa la vecia”, con distribuzione di cioccolata calda e vin brulè. In collaborazione con il Gruppo di Lavoro di San Luca