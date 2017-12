"Natale con Noi 2017" a Marostica: mercatini, spettacoli, concerti e mostre

Dal 2 al 17 dicembre è in programma Natale con Noi 2017 nel centro storico di Marostica con 3 weekend di mercatini, degustazioni, animazione con artisti di strada, spettacoli teatrali, pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Castello, la giostra-trenino oltre a concerti, mostre, celebrazioni, una vigilia da trascorrere insieme fra canti e fuochi d’artificio. L'iniziativa si rinnova ogni anno grazie alla collaborazione di Amministrazione Comunale, Associazione Pro Marostica e Confcommercio. Tutto il programma, sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Marostica - Volksbank e realizzato grazie anche alla collaborazione dei gruppi corali e strumentali, è consultabile su: www.comune.marostica.vi.it e sulle relative facebook fan page (Città di Marostica e Partita a Scacchi - Marostica).

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

LA MAGIA DEL NATALE. Sabato 2 dicembre, dopo la cerimonia del Premio Città di Marostica (ore 16, Opificio), l’accensione dell’albero natalizio e l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio (ore 18.30) daranno il via all’animazione del centro storico, che culmina nelle tre domeniche del 3, 10 e 17 dicembre, quando La Magia del Natale prenderà vita con artisti strada, mercatini e spettacoli live. La formula, ideata da Confcommercio, di disseminare nelle vie centro storico un teatro “a cielo aperto”, si rinnova potenziando il mercatino degli hobbisti del mondo rurale e artigiano (una sessantina, presenti sin dalle 9 del mattino) e il numero di concerti ed esibizioni live, in programma a partire dalle 15.00. I negozi sempre aperti, fin dal mattino, faranno da cornice ad allestimenti scintillanti, con una novità: un servizio (gratuito) di babysitting al Palazzo del Doglione, a cura di Giangingiù Animation, per permettere agli adulti uno shopping in libertà. La festa, come da tradizione, si chiude con un altro momento magico, le celebrazioni della Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, con un pomeriggio di musica e canti sotto l’albero e per le vie della città, di sfilate di pastori e fiaccolate e, ancora una volta, l’incendio del castello e i fuochi d’artificio.

MOSTRE:

In merito al programma culturale, sono numerose le opportunità per una visita a Marostica. Fino al 7 gennaio si potranno visitare al Castello Inferiore le esposizioni del designer e ceramista Angelo Spagnolo (“L’essenza della forma”) e della illustratrice per l’infanzia Manuela Simoncelli (“Immaginario”, evento collaterale al Premio Marostica Città di Fiabe), due eventi espositivi particolarmente affascinanti e in linea con la magia e la spiritualità del Natale. La mostra di illustrazioni e dipinti avrà anche un momento musicale intitolato “Melodie dal cuore dell’inverno” per il finissage (5 gennaio, ore 18.00).

CONCERTI. Non mancherà la musica, con una nutrita attività concertistica e corale. Fra gli appuntamenti, il concerto “Scherzi… e musicali affetti” dell’Ensemble “Il Sospiro”, in onore del 450° anniversario di Claudio Monteverdi, con Martina Zaccarin (soprano), Luciano Russo (arciliuto), Michele Geremia (organo), il 3 dicembre (Chiesetta San Marco, ore 18.00); il concerto “Merry Blues Christmas” con Silver Blues Band (16 dicembre, Chiesetta San Marco, ore 21.00); il concerto di Natale dell'Associazione Marostica Music Band (20 dicembre, Chiesetta San Marco, ore 20.00); il concerto di Campane Tibetane a cura dell’Associazione L'Urtica (23 dicembre, Chiesetta San Marco, ore 20.30); il concero di Natale “Il Natale fra tradizione e modernità” con I Cantori di Marostica e Marostica Sinfonietta (26 dicembre, Chiesa di S. Antonio Abate, ore 18.00); il concerto gospel del Coro Luce della Chiesa Cristiana Evangelica (29 dicembre, Chiesetta San Marco, ore 20.30); il concerto di Capodanno della Filarmonica di Crosara-Marostica (1 gennaio, Aula Magna Istituto Comprensivo, ore 21.00); il concerto augurale “Music is MaGIG” del Coro Gioventù in Cantata (14 gennaio, Aula Magna Istituto Comprensivo, ore 17.30).

TEATRO. Ci sarà spazio anche per il teatro con lo spettacolo “Albania casa mia” di e con Alexandros Memetaj e la regia di Giampiero Rappa (9 dicembre, Ridotto del Teatro Politema) e per le letture animate per i bambini in Biblioteca civica (2 dicembre ore 16.30 e 16 dicembre ore 16.30). Sempre la biblioteca ospiterà l’ormai tradizionale “albero di libri”, attorno al quale ci si incontrerà per gli auguri musicali e letterari e la premiazioene del concorso fotografico “Io leggo qui” (16 dicembre, ore 17.30).

SPORT. Altri appuntamenti da segnalare il 6 gennaio la consegna del Premio Alfiere d’Argento dedicato agli sportivi (Opificio di Palazzo Baggio, ore 10.00) e il 7 gennaio, alle 16.00, la partecipata gara a squadre di curling, con pignate di minestrone, come evento di chiusura della pista di pattinaggio (iscrizioni agli uffici della Pro Marostica). Si ricorda che la pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni, anche di sera, con orario 9.30-12.30/14.30-19.00/20.30-23.00, e che è accessibile anche con abbonamento. I pattini si noleggiano in loco.

MAROSTICA EXPRESS. Anche il trenino Marostica Express, che collega Piazza degli Scacchi con il Castello Superiore attraverso un percorso del centro storico, sarà in funzione in queste festività natalizie, ovvero l’8, il 9, il 16, il 23 e il 24 dicembre

ILLUMNAZIONI + PRESEPE A PERSONAGGI GIGANTI. La Compagnia delle Mura, oltre a regalare alla Città la meravigliosa illuminazione dei merli della cinta muraria, firma l’allestimento nel fossato del Castello Inferiore del presepe a personaggi giganti del maestro Luigi Liviero.

ELENCO MANIFESTAZIONI

in allegato: un momento della presentazione con Damiano Cabrio (Confcommercio), Marisa Lunardon (pres. Associazione Commercianti Marostica), Serena Vivian (assessore alla cultura), Angelo Spagnolo (artista) - una immagine di Piazza degli Scacchi, programma eventi.