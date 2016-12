Natale Brasiliano: churrasco e ananas allo spiedo alla "Fazenda" di Isola Vicentina

TUTTI GLI EVENTI DEL NATALE 2016 A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 25 dicembre alle 12 il Ristorante Brasiliano Churrascaria "La Fazenda" di Isola Vicentina in via Capiterlina 92 organizza il "Pranzo di Natale Brasiliano" con uno speciale menù tipico soprattutto per il secondo con il caratteristico "Churrasco", un piatto tipico del Brasile meridionale con una grigliata mista di vari tipi di carne (dal pollo al manzo, dal maiale alla pecora), che vengono tagliati a pezzettoni o lasciati interi, marinati e poi cotti alla griglia. Il particolare sapore misto tra la classica grigliata di carne e un leggero sapore di affumicato è dato dalla cottura particolarmente alta, perlomeno 50 cm, dalla brace. Il "churrasco" viene servito direttamento sul piatto dallo spiedo attraverso il taglio classico della "picanha". Sono previsti anche aperitivo, buffet con antipasti, due primi e due dessert oltre ad acqua, vini e caffè con correzioni più il coperto e il servizio al tavolo. Costo: 37 euro adulti; 15 euro bambini dai 5 ai 10 anni; gratuito per i bambini fino a 4 anni. Infoline per prenotazioni: 0444.978350 - marketing@lafazenda.info.