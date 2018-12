Natale Birrico con musica Live

Primo natale BIRRICO nel più meglio pub di Piazza delle Erbe. Il 25 dicembre vi aspettiamo per una serata a base di birre(musica) di natale e buona musica(birra) live.



LIVE

ORE 20:00

WEEPING WILLOWS

Le Weeping Willows nascono nel 2018, un trio al femminile formato da Elena Ilaria e Chiara, caratterizzato da chitarre, ukulele, percussioni e voci in continua evoluzione. Le contaminazioni sono tra le più disparate, fondamentalmente ispirato alla tradizione folk americana.



ORE 21.00

REBBBEL

rebbbel è il progetto solista di Eleonora Busato, voce e chitarra di Wind & the North, duo indie/alternative di Vicenza.

rebbbel ripropone in acustico alcuni pezzi di W&tN, qualche cover e qualche pezzo inedito, sempre secondo le sue influenze indie/folk e secondo il sound sviluppato negli ultimi due anni da Wind & the North.



ORE 22.00

VANTO

Latino veneto

Solar punk

Impressionismo sonico



ORE 23.00

ALBERTO DORI

Alberto Dori è un cantautore di 28 anni, cresciuto con il mito della musica inglese. Cantante e chitarrista per diversi anni in una band, per la quale ha composto testi e musica, nel 2015 intraprende un progetto solista ed inizia una collaborazione con LaCantina Records, alla quale ha proposto sonorità rinnovate e più variopinte rispetto agli anni precedenti, spaziando anche tra elementi di baroque pop e tra riff blues incalzanti tipici della cultura made in USA.

Il primo disco solista, ‘Painted With A Broad Brush’, uscito per La Cantina Records nel giugno del 2018, è un mix di nuove e vecchie influenze che mostra una forte identità.

E’ caratterizzato dalla chitarra acustica, elemento che crea il fil rouge tra tutti i brani presenti nel disco.