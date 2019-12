Concerto di Natale birrico

Anche quest'anno torna al The Drunken Duck - Refettorio Birraio il Natale Birrico! Birre artigianali di Natale e live concert!

Live w/ Ciemmers PunkUltrà / The_Mills / Alberto Dori / Superficie Ruvida

Selezione accurata di 10 birre di Natale alla spina più altre cosette per chi non ama il natale.



I live iniziano alle 19.30

Ecco la lineup:



Sul palco:



ALBERTO DORI / Pop / Vicenza

Alberto Dori è un cantautore di 28 anni, cresciuto con il mito della musica inglese. Cantante e chitarrista per diversi anni in una band, per la quale ha composto testi e musica, nel 2015 intraprende un progetto solista ed inizia una collaborazione con LaCantina Records, alla quale ha proposto sonorità rinnovate e più variopinte rispetto agli anni precedenti, spaziando anche tra elementi di baroque pop e tra riff blues incalzanti tipici della cultura made in USA.

Il primo disco solista, ‘Painted With A Broad Brush’, uscito per La Cantina Records nel giugno del 2018, è un mix di nuove e vecchie influenze che mostra una forte identità.

E’ caratterizzato dalla chitarra acustica, elemento che crea il fil rouge tra tutti i brani presenti nel disco.



CIEMMERS / Punk Ultrà / Vicenza

I Ciemmers sono un gruppo punk di Montecchio Maggiore.

Dopo anni passati sulle gradinate della Curva Ciemme al seguito dell'F.C. Bellaguardia nel 2015 la squadra scompare.

La band nasce in risposta a questo fatto, unendo la passione musicale, il mondo ultras e la volontà di mantenere ancora vivo lo spirito originario della Curva Ciemme.



THE_MILLS / Alternative Rock - Songwriting / Vicenza

La mia casa la mia consolazione la mia amaca.

Nuovo progetto di Andrea Sanson, già New Ivory e muleta. Con lui Lorenzo Valè, Jody Berton e Augusto Dalle Aste.



SUPERFICIE RUVIDA + DJ WORRY (REUNION) / Punk - Rap Hardcore / Vicenza

Formazione rap hardcore con fotta dal 2007. Oggi Pacci e Giec sul mic con dj Worry ai tecnici.



Alle spine:

Birre di natale:

Père Noël 2019 - Brouwerij De Ranke

Gouden Carolus Christmas 2017 - Brouwerij Het Anker

Kerst Reserva 2019 - Extraomnes

Kerst Reserva 2018 - Extraomnes

Ndm 2019 - Jungle Juice Brewing

Una poltrona per due - Birra Ofelia

A Renna Glüh 2017 - LoverBeer

Platinum 2019 - Croce di Malto

Beersciola 2019 - Birrificio Lariano

1920 - BIRRONE

Birre non di natale:

Death on 2 Legs - Alder Beer Co. / Hattori Hanzo - Birrificio FAM Mukkeller

Brusca - BIRRONE / Luppululà - Birrificio Manerba - Italian craft beer

Freibiergesicht - Terre di Faul / Keller - BIRRONE

Amer Amer - Brouwerij De Ranke / Simplex - Brouwerij De Ranke

Contamusse - Birrificio dell'Altavia - Azienda Agricola / Mikmaq - Birrificio Porta Bruciata / Wave Runner - Hammer - Italian Craft Beer