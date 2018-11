Natale ad Arzignano: tutti gli eventi dal 1 dicembre al 6 gennaio

Anche per quest’anno sono previste decine di iniziative, oltre 60, che si svolgeranno nelle piazze del centro cittadino e nelle frazioni di Arzignano fino al 6 gennaio 2019. Si comincerà sabato 1 dicembre con la scenografica ed affascinante Dama di Natale (intrattenimento di luci ed emozioni con le bolle giganti)alle ore 15.30 nelle piazze del centro. A seguire l’evento simbolico che avvia ufficialmente il Natale in Arzignano,l’accensione del grande albero di Natale in Piazza Libertà. Moltissimi poi gli appuntamenti fino al 6 gennaio.

IL CALENDARIO

Sabato 1 Dicembre

Piazze del centro dalle 15.30

Esibizione della Dama di Natale e l’incanto del canto sospeso da terra.

Intrattenimento di luci ed emozioni con le bolle giganti

Apertura del tradizionale Mercatino solidale di Natale Con la Pro Loco e le associazioni di volontariato del territorio

Aperto nei giorni 1-2-8-9-15-16-22-23-24 Dicembre

Piazza Libertà ore 17.00

Accensione dell’albero

Domenica 2 Dicembre

Piazze del centro dalle ore 15.30

Animazione musicale con la marching band di Natale itinerante che suonerà classici jazz, pop, funk strizzando l’occhio al Natale

Zwei Kartoffeln! Due avventurieri del Natale!

Dicono di lavorare per Babbo Natale parlano lingue strane e sono attrezzati di mezzi volanti non convenzionali. A dire il vero non hanno niente di convenzionale e interpretano lo spirito natalizio molto a modo loro, eppure portano la gioia a grandi e piccini. A modo loro.

Tezze di Arzignano dalle 16.00

Animazione per i più piccoli e con maghi e trampolieri

Accensione dell’albero

Venerdì 7 Dicembre

Teatro Mattarello ore 21.00

Concerto Sinfonico

Orchestra di Padova e del Veneto

Maffeo Scarpis direttore

Antonio Camponogara pianoforte

Programma

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Egmond, Ouverture in fa minore op. 84

Concerto n. 4 in sol maggiore op. 58 per pianoforte e orchestra

Allegro moderato – Andante con moto – Finale (Vivace)

Sinfonia n. 6 in Fa maggiore op. 68 “Pastorale”

Allegro ma non troppo – Andante molto mosso – Allegro – Allegro – Allegretto

INGRESSO A PAGAMENTO

Ingresso gratuito per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale dei plessi Zanella e Motterle.

Sabato 8 Dicembre

Piazze del centro dalle ore 15.30

I folletti natalizi sui trampoli travestiti da caramella animeranno e addolciranno le strade e i negozi

Magic Globe

La maxisfera di Natale

Attrazione per le famiglie che potranno provare l’incredibile sensazione di entrare in una sfera natalizia con tanto di paesaggio e farsi fotografare ricevendo subito un bellissimo souvenir

Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre

Sabato 15 e Domenica 15 Dicembre

Rocca del Castello

Il Castello di Ghiaccio

La principessa Elsa è scappata da Arendelle e ha ghiacciato tutto il Castello di Arzignano per viverci da sola… Presto però verrà avvolta dal freddo della solitudine e solo grazie all’arrivo delle altre principesse, degli altri personaggi e soprattutto con la vostra presenza, riscoprirà la gioia e il calore dello stare insieme…

Siete pronti per vivere l’avventura che scioglierà i cuori anche dei più freddi?!

Laboratori e giochi con le principesse e i loro eroi

Evento ideato e curato dai giovani di Castello e dell’unità pastorale.

Ingresso a pagamento

Domenica 9 Dicembre

Piazze del Centro dalle ore 15.30

Come il Grinch rubò il Natale

Giocoleria, animazione e trampoli con Jack Frost e la Regina della Neve, il Mago e la carrozza di Natale

Magic Globe

La maxisfera di Natale

Attrazione per le famiglie che potranno provare l’incredibile sensazione di entrare in una sfera natalizia con tanto di paesaggio e farsi fotografare ricevendo subito un bellissimo souvenir

Frazione di Restena

Mercatini di Natale, animazione e Christmas Run dalle 9.30 alle 18.30

Animazione itinerante per bambini con gli animatori vestiti da Babbo Natale che offriranno giocoleria itinerante e bolle di sapone

Programma

ore 9.30 Apertura Mercatini di Natale

ore 10.00 Partenza 2° Restena Xmas Run

ore 11.30 Premiazione 2° Restena Xmas Run

ore 14.30-16.30 Mostra/concorso “I colori del Natale” e votazione disegni

ore 14.30-17.00 Animazione con gli artisti di strada

ore 16.30 Concerto di Natale in chiesa con il Gruppo Vocale “Iter Novum” di Trissino (Vi) Direttore Serena Peronie il Coro Gruppo Corale Xinfonia di Malo (Vi) Direttore Riccardo Lapo

ore 17.30 Premiazione concorso “I colori del Natale”

ore 18.00 Accensione Albero di Natale in Piazza

ore 18.30 Chiusura Mercatini

Organizzazione Gruppo Giovani Restena

Teatro Mattarello ore 17.00

Le Cirque Fantastique

clown-funding.studio

Compagnia Clownfunding

in collaborazione con Theama Teatro

Mercoledì 12 Dicembre

Teatro Mattarello ore 21.00

Stagione teatrale di prosa 2018/2019

Ballarini

Regia di Emma Dante

Spettacolo a pagamento

Sabato 15 Dicembre

Piazza Campo Marzio dalle ore 15.00

La Regina dei Ghiacci

di Molino Rosenkranz

Spettacolo di narrazione all’interno della grande struttura gonfiabile a forma di Castello di Ghiaccio

Piazze del centro dalle 16.00

Bolle Girovaghe

Immersi in un turbine di ghiaccio e gelo arrivano I folletti della neve: l’inverno non è mai stato tanto magico!

La cicletta dee sbrombioe

La magia delle bolle di sapone, l’imprevedibilità di un mezzo che arriva alle persone ed un artista che gioca con la gente e le bolle.

Piazza Libertà ore 16.00

Natale sotto l’albero

Musiche eseguite dagli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo “G.Parise” di Arzignano diretti dal Prof. Silvio Cavaliere

Biblioteca Civica ore 18.00

Spettacolo di Sand Art per bambini tratto dal libro “Pietro e la strana sorpresa” è il seguito del libro “Pietro il sassolino” e verrà presentato in una magica atmosfera con una coinvolgente storia per grandi e piccini.

Il tutto raccontato dalla voce di Silvia Piccoli, dalle immagini di sabbia di Debora Bevilacqua e dalla musica eseguita da Michela Gugole e composta per l’occasione dal maestro Antonio Dalì

Domenica 16 Dicembre

Piazza Campo Marzio dalle 16.00

Il bosco incantato

La magia del Natale in un bosco speciale! Tra giganti Pini innevati un folletto racconta le storie del bosco, ma… attenzione alle tormente di neve e alla vela di ghiaccio che potrebbe congelare tutto.

Animazione-laboratorio per famiglie

Piazze del Centro dalle ore 15.30

Animazione itinerante con le favole del folletto natalizio e il gigante natalizio

Piazza Libertà ore 17.00

Concerto

Can… tanti di Natale

in favore degli ospiti del canile di Arzignano

Organizzato da ENPA Sezione di Arzignano

Teatro Mattarello ore 15.00

Concerto

AnzianInsieme

Organizzato dal Centro Ricreativo Anziani

Venerdì 21 Dicembre

Chiesa di Villaggio Giardino ore 21.00

Concerto Gospel

Eric Waddell & The Abundant Life Singers

Divenuto, in solo sette anni dalla nascita, uno dei gruppi di spicco di Baltimora – Maryland, nella sua prodigiosa crescita il coro ha raggruppato un numero sempre crescente di vocalisti fenomenali: al momento il coro conta circa cinquanta coristi e una band d’eccezione. Sotto la direzione magistrale di Eric Waddell, front-man e leader del gruppo, ha raggiunto un livello di perfezione vocale che ci ricorda le formazioni di Hezekiah Walkere Ricky Dillard.

Sabato 22 Dicembre

Piazza Campo Marzio dalle 16.00

Il villaggio di Babbo Natale

Il fatato villaggio Natalizio con tante capanne di legno e juta allestiti con giocattoli antichi e moderni.

Folletti, gnomi e tante altre magiche creature insegneranno ai più piccoli i mestieri del grande e magico laboratorio di Babbo Natale.

Un mondo dove i piccoli elfi non si stancano mai di giocare!

Piazze del Centro dalle ore 15.30

Josefito street clown show

Un personaggio alquanto stravagante si aggira per le piazze e le strade, in un mezzo altrettanto bizzarro, animando e colpendo in mezzo al cuore, i passanti e i viandanti.

Il pubblico, attratto dalle sue performance e gags, fra cui: grandi trucchi di magia… struccata, spaventosi numeri di giocoleria e incredibili equilibrismi squilibrati…

Arriva in piazza Il postino ufficiale di Babbo Natale a bordo del suo fantastico carretto, chi non ha ancora spedito la sua lettera potrà ocnsegnarla in buone mani. E chi non l’ha scritta? Non c’è problema, i bambini potranno scriverla direttamente con l’aiuto del postino.

Inoltre una palla molto speciale rotola qua e là in cerca di un posto dove andare… contiene Babbo Natale!

Piazza Marconi dalle 15.30

Il Natale alpino

Raccolta fondi attraverso la vendita della tradizionale “Fritola con la maresina”, in favore dei territori veneti colpiti dall’eccezionale maltempo.

Organizzazione gruppo Alpini Mario Pagani di Arzignano

Piazza Marconi dalle 15.30

(di fronte a Farmacia Tumiatti)

Natale di Cuore 2018

Per tutto il giorno distribuzione di gadget natalizi per la raccolta fondi a favore della “Città della Speranza”

A cura del Tris Car Club A.S.D

Piazza Libertà ore 18.00

I Cori “I Crodaioli” di Bepi de Marzi e “Voci del Sese” di Riccardo Baldisserotto

cantano “Buon Natale Arzignano”

Duomo di Ognissanti ore 20.30

Concerto di Natale

Coro di Voci Bianche “Adamus”

con gli allievi dell’Accademia d’arte musicale di Verona diretti da Elisabetta Zucca

Domenica 23 Dicembre

Piazza campo Marzio dalle 16.00

Il Villaggio di Natale

Piazze del centro dalle ore 15.00

Josefito street clown show e spettacolo de Il Drago mangia doni

Piazza Marconi

Il Natale alpino

Raccolta fondi attraverso la vendita della tradizionale “Fritola con la maresina”, in favore dei territori veneti colpiti dall’eccezionale maltempo.

Organizzazione gruppo Alpini Mario Pagani di Arzignano

Piazza Marconi dalle 15.30

(di fronte a Farmacia Tumiatti)

Natale di Cuore 2018

Per tutto il giorno distribuzione di gadget natalizi per la raccolta fondi a favore della “Città della Speranza”

A cura del Tris Car Club A.S.D

Teatro Mattarello ore 17.00

Teatro per famiglie

Rosso pungitopo

Soppalco – teatro instabile

di Francesca Marchiani e Elia Zanella

regia di Anna Zago e Francesca Marchiani

Soppalco – teatro instabile

INGRESSO A PAGAMENTO

Lunedì 24 Dicembre

Piazza Campo Marzio dalle 16.00

Il Villaggio di Natale

Piazze del Centro dalle ore 16.00

Il ritorno degli Zwei Kartoffeln! Due avventurieri del Natale!

Arriva in città l’animazione itinerante sui trampoli della favola “Lo Schiaccianoci” con il Re dei topi.

Piano Sky – la musica dal cielo

Spettacolo musicale che dal cielo farà cadere la musica trasportando il pubblico in un’atmosfera surreale e magica con dolci e coinvolgenti melodie.

Lunedì 31 Dicembre

Capodanno al Teatro Mattarello ore 21.30

L’ora della fantasia (Baciami, stupido!)

di Anna Bonacci

con Federico Farsura, Valentina Framarin, Roberto Maria Napoletano, Max Fazenda, Martina Sperotto e Matteo Zandonà

regia di Piergiorgio Piccoli in collaborazione con il cast

INGRESSO A PAGAMENTO

Sabato 5 Gennaio 2019

Teatro Mattarello ore 20.45

Gran Galà dell’Epifania

Tradizionale concerto dell’Epifania con brani tratti dalle opere più brillanti della tradizione.

Soprano Federica Pieropan

Soprano Anna Consolaro

Tenore Cristiano Langaro

Baritono Maurizio Priante

Pianoforte il M° Antonio Camponogara

Organizzazione Pro Loco di Arzignano

Domenica 6 Gennaio 2019

Teatro Mattarello ore 15.30

I Principi e le Principesse Disney

Concerto di brani tratti dai più celebri capolavori di Walt Disney.

Direttore musicale M° Federica Pieropan

Programma che celebra, attraverso la voce degli allievi del M° Pieropan, alcune tra le indimenticabili canzoni di Walt Disney.

Ritroveremo La Bella e la Bestia, la Sirenetta, Pochaontas, Frozen, il Re Leone, Alladin e altri ancora per festeggiare tutti assieme la Befana

Organizzazione Pro Loco di Arzignano