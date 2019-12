Natale ad Arzignano: questo fine settimana

Quello del 7 e 8 Dicembre è un weekend ricchissimo di eventi ad Arzignano.

SABATO 7 dicembre

Piazza Libertà

Mercatino di Natale solidale con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato del territorio

Concerto Sinfonico di Natale

Ore 21.00 Teatro Mattarello

Musiche di W.A. Mozart e L.v. Beethoven

W.A.Mozart Don Giovanni K 527 Ouverture

(Andante – Allegro molto)

Concerto in do minore K 491 n° 24

(Allegro – Larghetto – Allegretto)

L. v. Beethoven Sinfonia in mi b maggiore op. 55 n° 3 ‘Eroica’

(Allegro con brio – Adagio assai – Allegro vivace – Allegro molto)

Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Carlo Tenan

Pianista Antonio Camponogara

INGRESSO 5 €

IN PIAZZA

Dalle ore 16.00 Piazze e vie del Centro

Sauro’s band

BAND DI NATALE ITINERANTE PER LE VIE DEL CENTRO

ore 16.30 Piazza Marconi

Il Parise sotto l’albero – Melodie di Natale

a cura delle classi di indirizzo musicale dell’Istituto Parise diretti dal Prof. Silvio Cavaliere

Fata Vigilia e le renne di Babbo Natale

Ore 17.45 Biblioteca Civica

a cura di Teatro Laboratorio Brescia

INGRESSO GRATUITO

Che disastro!! Il Natale è in pericolo… tutte le renne di Babbo hanno una malattia misteriosa che toglie loro il potere di volare. Così Fata Vigilia lascia il Polo Nord per scoprire cos’è accaduto… Viaggiando incontra bambini ai quali svela i segreti di Babbo Natale, le abitudini degli elfi giocattolai, il carattere delle renne Fulmine, Freccia e Saltarello… Uno spettacolo per le famiglie che prevede la partecipazione attiva dei bambini.

- - - - - - - - - - -

SABATO 7 e DOMENICA 8 dicembre

Castello di Arzignano – Il Castello di Ghiaccio

1° fascia oraria 14.00 – 16.00

2° fascia oraria 16.30 – 18.30

Siete pronti per vivere l’avventura che scioglierà anche i cuori più freddi?! La principessa Elsa è scappata da Arendelle e ha ghiacciato tutto il Castello di Arzignano per viverci da sola… Presto però verrà avvolta dal freddo della solitudine e solo grazie all’arrivo delle altre principesse, degli altri personaggi e soprattutto con la vostra presenza, riscoprirà la gioia e il calore dello stare insieme…

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

N.B: le prenotazioni si effettueranno SOLAMENTE ONLINE al sito web: visite.castelloarzignano.it

Le prenotazioni sono aperte dal 10 Novembre

INGRESSO A PAGAMENTO

Per informazioni (NO PRENOTAZIONI) sull’evento:

info.ilcastellodighiaccio@gmail.com

Ideato e curato dai giovani di Castello e dell’Unità Pastorale

- - - - - - - - - - - -

DOMENICA 8 dicembre

Piazza Libertà

Mercatino di Natale solidale con la Pro Loco e le Associazioni di volontariato del territorio

Gruppo folkloristico Ballincontrà

Piazza Marconi dalle ore 16.00

Le tradizioni vicentine e venete rivivono con musiche, balli popolari, racconti, mestieri ed attrezzi propri della civiltà contadina.

Restena

Restena Trail e mercatini di Natale

ore 08.00 preparazione gara

ore 09.30 partenza gara Restena Trail

ore 10.00 apertura mercatini

dalle ore 10.00 alle ore 17.30 esposizione Presepi in collaborazione con le Scuole dell’Infanzia di Arzignano

ore 12.00 premiazioni gara

ore 14.30 giochi per bambini e attività varie

ore 16.00 concerto voci bianche

(coro bambini di Chiampo e coro di San Bonifacio)

ore 17.30 accensione albero in Piazza a Restena