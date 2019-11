Natale ad Arsiero: accensione dell'albero, mercatino, vin brulè e castagne

Domenica 1 dicembre dalle 10 alle 19 si terrà l'evento "Natale ad Arsiero" in piazza Francesco Rossi ad Arsiero con i tipici "Mercatini di Natale", concerti di cori natalizi, l'arrivo di Babbo Natale e l'accensione dell'albero di Natale. Saranno in funzione stand gastronomici a cura della Pro Loco Arsiero con le castagne preparate dal Gruppo A.N.A. di Arsiero e altri prodotti locali. Per l'occasione i negozi ed esercizi commerciali arsieresi rimarranno aperti tutta la giornata. Nelle sale delle ex-scuole elementari si potrà visitare la mostra dei presepi. Ingresso libero.

Il programma della manifestazione:

Dalle ore 10 alle 19: "Mercatini di Natale"

ore 14.30: Arrivo di Babbo Natale con la carrozza trainata dai cavalli insieme agli elfi e agli zampognari dal piazzale della Vigneta, salendo da via Priacalle e via Mezzavilla, fino ad arrivare in piazza Rossi nel suo "villaggio" per tutti i bambini

ore 15: Animazione, intrattenimento e spettacolo con i truccabimbi

ore 16: Concerto del Coro "Voci Gioiose" dell'Istituto Compensivo di Arsiero e del Coro "Rosa di Marzo" di Piovene Rocchette nella Sala Conferenze delle ex-scuole elementari

ore 18: Accensione Albero di Natale in piazza

Domenica 1 dicembre, in Piazza Rossi ad Arsiero, Mercatini di Natale aperti dalle ore 10 per tutto il giorno. Nel pomeriggio, appuntamento con Babbo Natale e Truccabimbi. Musica, concerti, accensione dell’albero di Natale, visite guidate ai presepi nelle fontane e stand gastronomico con castagne, dolci e vin brulè.