Natale a Vicenza e Provincia: tutti gli appuntamenti

VICENZA

La magia del Natale a Vicenza sarà raccontata anche attraverso le opere e i prodotti degli artigiani, degli antiquari e dei produttori che porteranno i colori del Natale lungo le strade della città e che offriranno al pubblico un’ampia proposta di articoli da regalo natalizi e addobbi per le festività.

Tutti i fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, in piazza San Lorenzo, si animerà lo speciale villaggio dell’artigianato creativo dedicato al Natale dove si potranno incontrare artigiani che creano le loro opere a mano, ed espongono i loro manufatti per diffondere e promuovere la cultura delle arti creative, nelle varie e molteplici espressioni. Una speciale area di corso Fogazzaro, inoltre, sarà dedicata - fino al 24 dicembre - ad associazioni e Onlus del territorio.

A promuovere un Natale solidale ci saranno Team For Children, associazione di volontariato operativa all’interno dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza e dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, che in sinergia con il personale sanitario, offre ai bambini ed alle loro famiglie un supporto, non solo economico ma soprattutto emotivo ed affettivo, e Villaggio SOS realtà che da anni si adopera per garantire interventi e servizi di accoglienza educativo-assistenziali di tipo familiare a favore dei minori e delle loro famiglie.

Laboratori per bambini: Nei fine settimana in piazza San Lorenzo, ci sarà spazio per attività e laboratori dedicati ai bambini con Il mondo di Bu di Elena Zanotto. I laboratori saranno dedicati alla decorazione dei biscotti o cupcakes a cui i genitori potranno assistere con i propri figli. I bambini porteranno a casa le loro creazioni.

Musica e spettacolo: Sempre in piazza San Lorenzo, nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, dalle 16.30 alle 19.30, invece, appuntamento sarà con la musica e gli spettacoli che avranno come tema la magia del Natale, la musica buskers e la giocoleria. Gli artisti si esibiranno in piazza San Lorenzo nella speciale area dedicata alla musica e alle performance live e proporranno il meglio del loro repertorio rivisto in chiave natalizia, con canzoni, suoni e atmosfere che sapranno emozionare e diffondere per le vie del centro l’atmosfera del Natale.

Programma di musica e spettacolo: Nei fine settimana, nei giorni festivi e prefestivi, in Piazza San Lorenzo, dalle 16.30 alle 19.30 da non perdere l’appuntamento con la musica e gli spettacoli che avranno come tema la magia, la musica buskers e la giocoleria e gli speciali laboratori per un vero e proprio clima di festa che farà divertire grandi e piccoli.



Ecco il programma:

Sabato 7 dicembre- FUNKASIN - Street band (marching band)

Domenica 8 dicembre - SWEET PEANUTS ORCHESTRA + BLUE ENERGY - Ballo swing anni ‘40

Venerdì 13 dicembre - CADILLAC CIRCUS - Musica e Giocoleria

Sabato 14 dicembre - I BRIGANTI DEL FOLK - Musica popolare

Domenica 15 dicembre - CUPO - World music

Venerdì 20 dicembre - JOE SANKETTI - Cant’attore

Sabato 21 dicembre - LEO FRATTINI - Le Fratti Nate

Domenica 22 dicembre -CAT SHADES - World pop

Martedì 24 dicembre - STELLA DI NATALE - Fiorella Mauri

Mercoledì 25 dicembre - ALLY JOYCE - Country Folk Christmas

Giovedì 26 dicembre - CUPO - One man band busker’s

Venerdì 27 dicembre - JOE SANKETTI - Cant’attoriale

Sabato 28 dicembre - I BRIGANTI DEL FOLK - La canzone italiana

Domenica 29 dicembre - CAT SHADES - World pop

Venerdì 3 gennaio - ALLY JOYCE - Country folk

Sabato 4 gennaio - I BRIGANTI DEL FOLK - Folk popolare

Domenica 5 gennaio - LEO FRATTINI - Sing a song

Lunedì 6 gennaio - CADILLAC CIRCUS - Musica e giocoleria

Presepe vivente e itinerante

Sabato 14 dicembre 2019, alle ore 17.00, è previsto il “Presepe Vivente Itinerante” in centro storico di Vicenza. Il ritrovo è in Chiesa dei Servi, con il racconto dell’annunciazione con testi di Carlo Presotto. Il canto sarà animato da “I Ritornelli”, coro di voci bianche dell’Istituto diocesano di Musica Sacra e Liturgica di Vicenza.

Alle ore 17.30, partirà il corteo dei figuranti, che passerà per contrà Santa Barbara, corso Palladio, piazza Castello, contrà Vescovado (con preghiera e canto davanti al Duomo), contrà Cesare Battisti, di nuovo su Corso Palladio per poi passare in contrà del Monte. Alle ore 18.00 è previsto l’arrivo in Piazza dei Signori, con la rappresentazione della natività, dove i costumi dell'epoca ci raccontano la Natività di Gesù con canti e preghiere. Per concludere cioccolata per tutti.

ALTOPIANO DI ASIAGO 7 COMUNI

Asiago si colora della magia del Natale e si prepara a dare l’avvio della stagione invernale con la tradizionale ed attesa cerimonia d’accensione del grande albero natalizio prevista per Domenica 8 dicembre alle ore 17.00 in Piazza II Risorgimento. Babbo Natale arriverà in piazza accompagnato dalla Banda Folkloristica di Caldonazzo, dai maestri delle scuole sci e dai bambini. La serata proseguirà in dolcezza con le magiche note regalate dal coro dei bambini dell’Istituto Comprensivo “Patrizio Rigoni”, con gli allievi della scuola di musica Ama e con il Coro Microfonino d’Oro di Dueville e con tazze di cioccolata bollente preparate per tutti dai genitori ed educatori della Scuola dell’Infanzia Regina Margherita.

L’inverno ad Asiago proseguirà con numerosi eventi organizzati dal Comune di Asiago: eventi itineranti in centro storico per allietare il soggiorno dei numerosi ospiti in collaborazione con l’Associazione “Giardini di Natale”; presentazioni di libri e incontri culturali, spettacoli teatrali e concerti, mostre temporanee, incontri di hockey allo stadio del ghiaccio e tanto altro ancora. Anche quest’anno viene riproposto un momento magico e suggestivo: tutti i giorni alle ore 18.00: “Due note al rintocco delle 6” in Piazza II Risorgimento.

BARBARANO MOSSANO

Domenica 8 dicembre si terrà la tradizionale “Accensione dell’Albero di Natale” nelle piazze del paese, evento che si svolgerà a Mossano centro, con la collaborazione delle scuole dell’ infanzia del territorio, la Pro Loco Mossano, il gruppo Alpini.

Babbo Natale arriverà con la sua slitta e raccoglierà le letterine dei più piccoli, distribuendo dolciumi ai presenti; inoltre ci sarà la distribuzione di dolci e biscotti da parte dei vari comitati genitori delle scuole dell’infanzia, con offerta libera per aiutare le scuole nelle loro attività didattiche.

Per tutto il periodo natalizio le piazze e le principali vie saranno illuminate dalle caratteristiche luminarie natalizie fornite dai commercianti e installate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Barbarano Mossano. Per la Vigilia di Natale, poi, un Babbo Natale girerà per tutti i negozi con il suo sacco ricco di buonissimi dolciumi da distribuire ai presenti.

BASSANO DEL GRAPPA

A Bassano del Grappa ci saranno quest’anno una serie di novità per rendere il Natale cittadino ancora più entusiasmante. È stato infatti allestito il "sentiero di Babbo Natale", un percorso di Land Art che sarà animato da elfi e folletti e che si snoderà lungo la cinta muraria della città, toccando luoghi suggestivi come l'area del castello degli Ezzelini e la chiesa di Santa Maria in Colle. Al termine di questo nuovo percorso, aperto ufficialmente il 30 novembre, ci sarà la casetta di Babbo Natale.

Piazzetta Guadagnin ospiterà diverse associazioni di volontariato e un altro albero, dove chiunque potrà appendere un messaggio rivolto ai propri cari o di invito alla pace. Non mancheranno, ovviamente, i consueti e apprezzatissimi mercatini, oltre ad una serie di eventi a tema.

GALLIO

La magica atmosfera dei mercatini... e poi un fitto calendario di eventi: musica live, spettacoli di magia, intrattenimento, serate culturali. Tutto questo è "Una Favola di Natale", la manifestazione organizzata dal Comune, che coinvolge le attività e le associazioni del territorio. Da non perdere il "Villaggio di Babbo Natale", una piazza dedicata ai bambini e alle famiglie e il Presepe Vivente previsto il 29 dicembre e il 6 gennaio.

LONIGO

Torna il Natale a Lonigo con tanti evneti natalizi dall'8 dicembre al 6 gennaio: mercatini, musica, feste, intrattenimento per i più piccoli, cenone di Capodanno e festa della Befana con Brusa la Vecia.

Sono tanti anche i presepi che si possono ammirare da inizio dicembre fino alla fine di gennaio.

MAROSTICA

Con una settimana di anticipo rispetto al passato, si è acceso sabato 23 novembre il Natale a Marostica, con l’illuminazione dell’albero in piazza e l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio che, sulla scia del successo dello scorso anno, si ripropone attorno al maestoso abete e davanti alla scenografia del Castello. Si pattina fino al 6 gennaio, su una superficie di 500 metri quadri. Rinnovato sarà invece l’allestimento della parte nord della piazza, con il posizionamento del gigantesco presepe, non più nel fossato, e l’animazione natalizia del mercato coperto, al Palazzo del Doglione.

La bellezza della piazza e del centro storico, addobbato con i tradizionali alberelli, farà da sfondo soprattutto agli attesi eventi delle tre domeniche prenatalizie (8, 15 e 22 dicembre) durante le quali Marostica si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto.

Dalle 9.00 del mattino, si rinnova il Mercatino degli hobbisti, con 65 espositori, con la novità dell’Ars Mercatorum, l’angolo dei mercanti medioevali e delle arti dimenticate. Il pomeriggio sarà dedicato ai variopinti ed originali artisti di strada, alle cornamuse itineranti e ai diversi gruppi musicali e di ballo disseminati in tanti angoli cittadini, mentre Palazzo del Doglione accoglierà laboratori per i bambini, elfi e un vero Babbo Natale. Altri eventi particolari caratterizzeranno le domeniche di festa, come il gigante “Panettone di Natale” offerto dalla Città in collaborazione con Pasticceria Pigato (8 dicembre, ore 16), fino ad arrivare alla Vigilia di Natale, con un pomeriggio di musica e canti sotto l’albero e per le vie della città, di sfilate di pastori e fiaccolate, di bevande calde e leccornie nel chioschi e l’atteso incendio del castello.

Il Castello Inferiore sarà ancora una volta teatro di un classico natalizio che nel 2018 ha raccolto numerosi consensi: la rappresentazione del “Canto di Natale” di Charles Dickens a cura della compagnia Teatris, dedicato ai buoni sentimenti, in un suggestivo allestimento (in scena venerdì 20 e sabato 21 dicembre alle ore 18 e alle 21; e domenica 22 dicembre alle ore 16.30 e 18.30).

In merito al programma culturale, la mostra, più che mai natalizia, è quella dedicata alle illustrazioni dei libri per l’infanzia di Gabriel Pacheco, colto illustratore di origine messicana, dal titolo “Lo specchio delle immagini” e realizzata in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel, nell’ambito della 29^ edizione del Premio Marostica Città di Fiabe (inaugurazione 30 novembre, fino al 6 gennaio).

“Una lettura per Natale” è invece il ricco il programma per i bambini offerto dalla Biblioteca Civica, che il 14 dicembre propone dalle 15.00, in collaborazione con Teatris, letture ad alta voce in giro per la città (Pasticceria Nuova Pianezzola, Piccola Libreria Andersen, Caffè Centrale, Oratorio Don Bosco) con intermezzo musicale itinerante della Banda di Crosara. Alle 16.00, ritrovo in Biblioteca con altre letture ad alta voce a cura del Comitato della Biblioteca e fiabe animate organizzate dall’Associazione Il Gufo e Insieme per Leggere. E ancora, sabato 21 e sabato 28 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00, in Biblioteca il gruppo del laboratorio di scrittura creativa Narrami interpreterà i brani ispirati a Charles Dickens.

Altra protagonista delle festività natalizie è la musica, declinata in diversi luoghi e tonalità. Fra gli altri, la Chiesa di Sant’Antonio Abate, domenica 8 dicembre, accoglie il tradizionale concerto dell’Immacolata, “O frondens virga - Il tempo dell’attesa”, dedicato a Luigi Colognese e organizzato in collaborazione con il Rotary Club Bassano Castelli, del gruppo vocale SolEnsemble; e il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il “Concerto di Natale - Veni, veni, Emmanuel”, dedicato a Floriana Trevisan e Oddone Baretta e realizzato in collaborazione con Aido-Fidas, eseguito da I Cantori di Marostica, e Marostica Sinfonietta, con la direzione del M° Michele Geremia, alla Chiesa di Sant’Antonio Abate. Si segnalano inoltre il Concerto di Capodanno della “Filarmonica di Crosara-Marostica” (1 gennaio, Aula Magna Istituto Comprensivo, ore 21.00); e, infine, il Concerto Augurale per il Nuovo Anno del Coro Gioventù in Cantata diretto da Cinzia Zanon (11 gennaio, ore 20.30, e 12 gennaio, ore 17.00, Aula Magna Istituto Comprensivo).

La chiusura delle festività e della pista di pattinaggio, infine, è affidata alla goliardica gara a squadre di curling, con pignate di minestrone, il 6 gennaio (dalle 14.00, iscrizioni agli uffici della Pro Marostica). Si ricorda che la pista di pattinaggio è aperta tutti i giorni, anche di sera, con orario 9.00-12.00/14.00-16.30/17.00-19.30/21.00-24.00, e che è accessibile anche con abbonamento. I pattini si noleggiano in loco.