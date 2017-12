Natale a Santorso al Parco Villa Rossi: mercatini, presepi e animazione per bambini

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre torna Natale a Santorso con i mercatini in Villa Rossi con le tradizionali casette natalizie e le bancarelle aperte per tutto il giorno nella giornata di venerdì, ammirando le realizzazioni fatte a mano e degustando i prodotti tipici locali.

Nel pomeriggio apertura della Casetta di Babbo Natale per consegnare le letterine regali dei bimbi. A seguire spettacoli di magia con Maga Lilian - Regina delle Nevi e l'ospite speciale Olaf direttamente dal mondo incantato di Frozen.

Alla Biblioteca Civica animazione per tutti i bambini con laboratori creativi, letture animate, truccabimbi, palloncini e una minifiaccolata all'imbrunire per i più piccoli. Per tutto il giorno, ricco stand gastronomico con vin brulè, cioccolata calda, frittelle, panini imbottiti e caldarroste.

Al Parco Rossi esposizione dei presepi partecipanti al concorso indetto dal comune e nelle sale di Villa Rossi esposizione dei presepi d'artista.

