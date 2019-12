Natale a Montecchio Maggiore: tutti gli appuntamenti

Appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le età, un cartellone di eventi dalle mille sorprese per augurarsi “Buone feste a Montecchio Maggiore”.

Sabato 7 dicembre Alle 18 con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Marconi. Il 7 dicembre è anche la seconda delle giornate di apertura de “La vera dimora di Babbo Natale” nel complesso sotterraneo delle Priare dei Castelli, firmata come sempre da Gianfranco De Cao e Montecchio Maggiore Fantasy World: un affascinante tuffo nella magia del Natale che continuerà nelle giornate dell’8-14-15-21-22-23-24 dicembre (nell’ultima giornata evento speciale con la consegna dei regali da parte di Babbo Natale). La prenotazione è obbligatoria, inviando un whatsapp o telefonando dalle 9 alle 18 ai numeri 342 9466721 o 333 2900284 o ancora scrivendo alla mail dimoradibabbonatale@gmail.com.

Dalle 9 di sabato 7 e di domenica 8 dicembre nella cappellina della chiesa di San Paolo sarà aperto il mercatino missionario.

Domenica 8 dicembre alle 8 apre anche il mercatino di Natale nella Casa della Comunità del Duomo, mentre alle 9 scatta la camminata alla scoperta dei presepi artigianali lungo i sentieri del Nordic Walking Park, organizzata dal Nordic Walking Montecchio Maggiore.

Sempre domenica 8 dicembre sarà la giornata inaugurale di “Natale in Piazza tra gusto e tradizione”, l’evento firmato Pro Loco Alte – Montecchio che per quattro giornate animerà Piazza San Paolo ad Alte Ceccato, dove è stata installata una tensostruttura riscaldata. Si parte alle 9 con “Montecchio scrive” (letture animate e laboratori per bambini e adulti), mentre alle 20,30 è prevista l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dalla musica del Sovizzo Gospel Choir. La festa proseguirà con musica, buon cibo e risate nelle serate di venerdì 13 e sabato 14, mentre domenica 15 alle 12,30 è in programma il Pranzo di Natale della Città (prenotazione obbligatoria chiamando al 340 0796224) e alle 20,30 il Gran Concerto di Natale con la Banda Pietro Ceccato.

Dal 13 al 15 dicembre in Piazza Fraccon e dal 21 al 24 dicembre in Piazza Marconi sarà aperto il Villaggio del Natale del Dono, proposto da CSV Vicenza e Radio Vicenza. Ideato per valorizzare il prezioso ruolo delle associazioni di volontariato, il Villaggio offrirà in tutte le giornate laboratori, gadget e intrattenimento per tutti.

Il 13 dicembre alle 21 il teatro S. Antonio ospita il concerto di Melodema Gospel & Jazz, proposto dalla Cooperativa Sociale Piano Infinito.

Sabato 14 dicembre il Museo Zannato invita bambini e ragazzi alla “Notte al Museo”. Nella stessa giornata, la chiesa di S. Urbano ospita alle 20 il concerto corale “Natale tra i colli” (organizzato dall’associazione musicale Quarta Giusta) e alle 21, nella chiesa di S. Pietro, il coro Arsamanda si esibirà nel Concerto di Natale.

Un Concerto di Natale sarà ospitato anche il 19 dicembre alle 21 al Palacollodi, in questo caso organizzato dall’ASD Karibu Baskin.

Sabato 21 e domenica 22 dicembre Piazza Marconi non sarà animata soltanto dal Villaggio del Natale del Dono, ma anche dal Villaggio dei Sapori promosso dalle associazioni Oibò e Quadratum. Saranno presenti gli stand del mercatino artigianale natalizio, dei produttori della mostarda de.co. e dei Montecchio d’Italia, nonché il punto di ristoro firmato Montecchio d’Ampezzo.

Il 22 dicembre alle 16 in chiesa e in piazza San Paolo sarà allestito il presepe vivente, mentre i festeggiamenti si chiuderanno il 6 gennaio con il tradizionale “Processo alla Stria”.

In tutto il periodo natalizio non mancheranno poi appuntamenti con il cinema e il teatro. Il 7 dicembre alle 21 e l’8 alle 15,30 il cinema S. Pietro propone il film “Motherless Brooklyn”. Il 14 e 15 dicembre, con gli stessi orari, sarà volta di “Le Mans ‘66”, il 21 e 22 di “Frozen 2” e il 28 e 29 di “Cetto c’è, senzadubbiamente”