Natale a Marostica: tutti gli eventi

Torna l’appuntamento con “Natale con Noi” a Marostica. Dal 23 novembre al 6 gennaio la cittadina si anima di numerose iniziative per rallegrare le festività!

PROGRAMMA NATALE CON NOI 2019

DAL 23 NOVEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020: Pista di pattinaggio in Piazza Castello, aperta tutti i giorni. Durante i week end funzionerà un punto di ristoro con vin brulè e bevande calde a cura dell’Associazione Pro Marostica.

VENERDĺ 29 NOVEMBRE

Ore 20.30

Chiesetta San Marco

Concerto - "Exodus. Musica in cammino. Mito di Orfeo viaggio alla scoperta dell'opera lirica da Monteverdi a Puccini" con il violoncellista Luca Paccagnella.

SABATO 30 NOVEMBRE

Ore 16.00

Sala Consiliare del Castello Inferiore

Cerimonia di consegna dei premi della XXIX edizione di "MAROSTICA CITTÀ DI FIABE" - Premio nazionale di letteratura per l'Infanzia Arpalice Cuman Pertile.

Intervento musicale a cura dell'Associazione Gioventù incantata direttore artistico Cinzia Zanon

Le voci bianche dirette da Elisa Maroso in "Poesia in Canto" al pianoforte Massimo Zulpo

Premiazione dei vincitori e dei segnalati della XXIX edizione del Premio

Presentazione del volume e lettura dei testi premiati a cura di: Alessandro Quasimodo e gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Marostica e di Lusiana

Ore 18.15

Inaugurazione mostra "Lo specchio delle immagini" personale di Gabriele Pacheco

Illustrazione dei libri dell'infanzia in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel.

DAL 30 NOVEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020

Sale Espositive del Castello Inferiore

“Lo specchio delle immagini” personale di Gabriel Pacheco. Mostra di illustrazioni per libri dell’infanzia in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel.

Apertura dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso libero.

DOMENICA 1 DICEMBRE

Mercatino dell’antiquariato.

SABATO 7 DICEMBRE

Dalle 16.00 alle 17.00

Biblioteca Civica P. Ragazzoni

C'ERA UNA VOLTA UN LIBRO - Il gigante più elegante - letture animate bambini 0-3 anni

SABATO 7 E DOMENICA 8 DICEMBRE

Chiesetta San Marco

"Legno e Fantasia" laboratori di falegnameria didattica con "Legnoinsieme". I laboratori sono dedicati a bambini dai 3 ai 12 anni accompagnati da un adulto. Orari dalle 10.30 alle 12.30, dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 18.30.

DOMENICA 8 DICEMBRE

Mattina Camminata tra le colline di Marsan. Passeggiata non competitiva tra i colli di Marsan

Dalle ore 9.00 Mercatino hobbisti con 65 espositori. Arts Mercatorum angolo mercatini medioevali, arti dimenticate.

Dalle ore 15.00 Esibizione degli artisti di strada e Cornamuse Itineranti.

Palazzo Doglione Intrattenimento per i più piccoli con laboratorio didattico “Creiamo il nostro biglietto di Natale” a cura di Elena Marconato. Babbo Natale e gli elfi incontrano i bambini.

Musica in tutto il centro storico a cura di: Simonetta Stella, Walter Alessi, Barbara Lorenzato, Draft Band e Chiara Artuzzi.

Ore 16.00 Piazza Castello Il panettone di Natale, degustazione per il pubblico di panettoni giganti offerti dalla Città di Marostica in collaborazione con la Pasticceria Pigato.

Ore 18.00 Chiesa Sant’Antonio Abate

AUTUNNO MUSICALE 2019 - O Frondens Virga - Il tempo dell'attesa Gruppo vocale "SolEnsemble"

Tutto il giorno. Mercatini di Natale

SABATO 14 DICEMBRE

Ore 15.00

QUI SI LEGGE! Letture ad alta voce in giro per la Città: Pasticceria Nuova Pianezzola, Piccola Libreria Andersen, Caffè Centrale, Oratorio Don Bosco. In collaborazione con l’Associazione Teatris.

Intermezzo musicale itinerante offerto dalla Banda di Crosara

Ore 16.00

TUTTI IN BIBLIOTECA! Ritrovo in Biblioteca Civica: letture ad alta voce a cura del Comitato della Biblioteca, a seguire fiabe animate organizzate dall’Associazione Il Gufo e Insieme per Leggere

Scambio di auguri!

DOMENICA 15 DICEMBRE

Dalle ore 9.00 Mercatino hobbisti con 65 espositori. Arts Mercatorum angolo mercatini medioevali, arti dimenticate.

Dalle ore 15.00 Esibizione degli artisti di strada Balli in Contrà, Tiracche Matte e I 4 elementi.

Palazzo Doglione Intrattenimento per i più piccoli con laboratorio didattico “Gli auguri preparati dai bambini” a cura di Serena Meneghetti. Babbo Natale e gli elfi incontrano i bambini.

Musica in tutto il centro storico a cura di: Roberta Rubrick, Giovanna Lubjan, Simonetta Stella, Gruppo Chiesa Evangelica, Barbara Lorenzato e Walter Alessi.

Ore 18.00 Chiesetta San Marco "Concerto campane tibetane": in ricordo di Livia Cuman.

Tutto il giorno Piazza Castello e vie limitrofe: Mercatini di Natale

VENERDĺ 20 E SABATO 21 DICEMBRE

Ore 18.00 e ore 20.00 Castello Inferiore

Canto di Natale di Charles Dickens, a cura delle associazioni Teatris e Pro Marostica.

SABATO 21 DICEMBRE

Ore 16.00 e 18.00 Biblioteca Civica P.Ragazzoni

"In-canto di Natale" letture per bambini a cura del Comitato della Biblioteca ed in collaborazione con l'Associazione Culturale Teatris

Ore 20.45 Aula Magna Scuola Media Istituto Comprensivo N. Dalle Laste

"Dio è qui" Concerto gospel. Coro Luce della Chiesa Cristiana Evangelica di Marostica.

DOMENICA 22 DICEMBRE

Dalle ore 9.00 Mercatino hobbisti con 65 espositori. Arts Mercatorum angolo mercatini medioevali, arti dimenticate.

Dalle ore 15.00 Esibizione degli artisti di strada: Cosmic Soul, flash mob a cura di danza Sweet Devils.

Palazzo Doglione Intrattenimento per i più piccoli con laboratorio didattico “Biglietti a tema nataliazio” a cura di Maria Serena Meneghetti. Babbo Natale e gli elfi incontrano i bambini.

Musica in tutto il centro storico a cura di: Ketalipà, Walter Alessi, I Fiati Corti, Simonetta Stella, Barbara Lorenzato e Giovanna Lubjan.

Ore 18.30 e ore 20.30 Castello Inferiore Canto di Natale di Charles Dickens, a cura delle associazioni Teatris e Pro Marostica.

Tutto il giorno Piazza Castello e vie limitrofe Mercatino di Natale

MARTEDĺ 24 DICEMBRE

Tradizionale pomeriggio di festa per bambini e ragazzi.

Dalle ore 15.00

Animazione musicale per le vie del centro e sotto l’albero a cura di: BUB Be Folky Upupa Band, Filarmonica di Crosara – Marostica.

Tradizionale canto della stella a cura dell’Associazione Corale Gioventù In Cantata.

Sfilata di pastori di Babbo Natale e degli elfi. Bevande calde, panettone e pop corn offerte dall’Associazione Pro Marostica.

Ore 17.30

Arrivo della stella cometa e incendio del Castello Inferiore.

GIOVEDì 26 DICEMBRE

Ore 18.00 AUTUNNO MUSICALE 2019

Concerto di Natale

Veni, veni, Emmanuel

I Cantori di Marostica e Marostica Sinfonietta

Mauro Spinazzè – Stefano Favretto, violini - Margherita Orlandi, viola - Edvige Forlanelli, violoncello -Luigi Baccega, contrabbasso - Luisa Moresco, pianoforte - Alessandro Bassetto, percussioni - Michele Geremia, direzione

SABATO 28 DICEMBRE

Ore 16.00 e ore 18.00 Biblioteca Civica P. Ragazzoni

"In-canto di Natale" letture per bambini a cura del Comitato della Biblioteca ed in collaborazione con l'Associazione Culturale Teatris

MERCOLEDì 1 GENNAIO

Ore 21.00 Aula Magna Scuola Media Istituto Comprensivo N. Dalle Laste

Concerto di Capodanno della Filarmonica di Crosara

SABATO 4 GENNAIO

Ore 16.30 Sala Consiliare Castello Inferiore

“Lo specchio delle immagini Animazioni e danze”

Danze e letture animate per bambini 3/12 anni con le Associazioni culturali il Gufo e Danza Marostica.

DOMENICA 5 GENNAIO

Piazza Castello Fiaccolata della Pace

Tutto il giorno Piazza Castello e vie limitrofe

Mercatino dell’antiquariato e dell’usato

LUNEDĺ 6 GENNAIO

Dalle 14.30

Piazza Castello

“Pignate in pista”, particolare gara di curling a squadre.

Natale con Noi

Fino alla data: 6 gen 2020

Città di Marostica

Via Livio Tempesta, 36063 Marostica