Natale a Lonigo: tutti gli appuntamenti

Torna il Natale a Lonigo con tanti evneti natalizi dall'8 dicembre al 6 gennaio: mercatini, musica, feste, intrattenimento per i più piccoli, cenone di Capodanno e festa della Befana con Brusa la Vecia.

Sono tanti anche i presepi che si possono ammirare da inizio dicembre fino alla fine di gennaio.

SABATO 7 DICEMBRE 2019 Ore 16.00 Inaugurazione della “Mostra dei Presepi” in Palazzo Pisani. Ore 17.00 Camminata CAI. Partenza da Piazza Garibaldi ed arrivo in sede CAI per la pastasciutta ai partecipanti iscritti Ore 20.45 “Natale tra corde e fiato” (letture, musiche e canzoni su Maria e il Natale) nel Santuario Madonna dei Miracoli con la partecipazione del coro “GardArt” •

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 Ore 10.00 arrivano “I Madonnari” nei sottoportici di Piazza IV Novembre Ore 15.00 sfilata dei Zampognari per le strade del Centro storico Ore 16.00 in Chiesa Vecchia “Suono manuale del carillon” a cura della “Scuola Campanaria Leonicena”

I MERCOLEDÌ DI LETTURA in Biblioteca Civica, con i “Volontari della Biblioteca” anche mercoledì 4 e 11 dicembre. TORRIONE MEDIEVALE apertura tutte le domeniche ore 14.00/19.00 “MUSEO DELLA PESCA E DEI VECCHI MESTIERI” aperti tutte le festività (tranne il 25 dicembre). “MUSEO ORNITOLOGICO” aperto tutte le festività (tranne il 25 e 26 dicembre). GIOSTRA PER BAMBINI dal 1° Dicembre al 6 Gennaio.

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019 Ore 17.00 “Aspettando Santa Lucia” nel Centro Giovanile, a cura di “Noi Associazione” •

DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 Ore 08.00/19.00: Mercatino dell’Antiquariato e del Modernariato Vintage in Centro storico Ore 15.00 sfilata dei Zampognari per le strade del Centro storico Ore 15.00 - “Gimkana Natalizia” a cura del “Vespa Club” di Lonigo: gara per i bambini con vespa in legno a spinta, con premiazione a tutti i partecipanti e distribuzione di cioccolata calda e vin brulè.

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2019 Ore 17.00/18.30 in Biblioteca Comunale: letture e laboratori natalizi per i bambini a cura dei Volontari della Biblioteca.

SABATO 21 DICEMBRE 2019 Ore 11.00 Piazza Garibaldi – canti Natalizi con i ragazzi della Scuola Secondaria di Meledo Ore 15.00: Babbo Natale con l’asinello distribuisce dolci ai bambini in tutto il Centro storico Ore 16.30 Sala Convegni di Piazza Garibaldi, a cura dell’Associazione AUSER, “Mostra di Pittura” e musica con “I fiati di Marzo” Ore 21.00 in Chiesa Vecchia, a cura dell’Associazione “OltreConfine” e della Farmacia Cardi “Alla Colomba d’Oro”: Performance di musica classica e natalizia con il Maestro di chitarra Jacopo Baioni del Conservatorio di Ferrara. Testimonianza di volontari e medici vicentini, impegnati nell’assistenza a persone profughe in Libano - Progetto “Medici tra le tende”

DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 Ore 15.00/18.00 in Piazza Garibaldi “Raccontando la Magia del Natale”, spettacolo di animazione per bambini con le bolle di sapone, sculture di palloncini e caramelle golose distribuite dagli Elfi di Babbo Natale, baby tombolata con premi, musica di sottofondo con babydance con gli Elfi

LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019 Ore 21.00 - In Teatro Comunale “Concerto di Natale” con il Gruppo Strumentale “La Filarmonica” di Lonigo.

MARTEDÌ 24 DICEMBRE 2019 Ore 16.00 in Chiesa Vecchia “Suono manuale del carillon” a cura della “Scuola Campanaria Leonicena”. A cura dei Volontari Associazione “OltreConfine”, dopo la Santa Messa, distribuzione cioccolata calda per raccolta fondi.

DOMENICA 05 GENNAIO 2020 Ore 16.00 “Presepi in Famiglia”, assegnazione riconoscimenti a tutti i presepi nel Centro Giovanile, a cura di “Noi Associazione” Ore 20.30 Concerto del Gruppo Corale Polifonico “Libera Cantoria Pisani” in Chiesa Vecchia.

LUNEDÌ 06 GENNAIO 2020 Ore 16.00 – Palazzo Pisani – Consegna degli attestati di partecipazione ai presepisti che hanno esposto i manufatti alla “Rassegna dei Presepi Leoniceni 2019” Ore 17.00: “BRUSA LA VECIA”

Foto: Foto Express Lonigo