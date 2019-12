Natale a Laghi: il paese più piccolo del Veneto

Torna anche quest'anno Incanto di Natale a Laghi nei giorni 24 e 26 dicembre 2019.

Il mercatino organizzato dalla Pro Loco Laghi si svolge nel più piccolo paese del Veneto, in provincia di Vicenza, e ogni anno attira migliaia di visitatori.

Non mancheranno di certo espositori con artigianato, prodotti enogastronomici, tanta allegria e appuntamenti per far sorridere i bambini.

PROGRAMMA

Gallery