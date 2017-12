Natale a Chiampo 2017: musica, spettacoli e degustazioni in piazza Zanella

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre si terrà Natale a Chiampo 2017 con numerosi eventi in calendario dalla fiaccolata per la pace all'accensione dell'albero in piazza Giacomo Zanella con il sindaco Matteo Macilotti fino a spettacoli musicali e teatrali. Per tutte le festività un moderno albero sarà al centro della piazza principale del paese, sorgendo con le luminarie dalla Colonna Corinzia.

A CHIAMPO SI ACCENDE IL NATALE. "Siamo molto soddisfatti di aver portato anche questa novità in città - ha detto l’assessore comunale a manifestazioni ed eventi Filippo Negro - con quest’albero tutto nuovo, a Chiampo si accende letteralmente il Natale".

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE:

VENERDI' 8 DICEMBRE

Ore 14.30 - Chiesa Parrocchiale di Chiampo: Fiaccolata per la Pace

ore 16.30 - Centro Storico di Chiampo: Musiche e danza con le scuole di ballo locali

Ore 18.00 - Piazza G. Zanella - Chiampo: Intervento del sindaco con i ringraziamenti al Gruppo Alpini Chiampo

Ore 18.30 - Piazza G. Zanella - Chiampo: Accensione dell'Albero

SABATO 9 DICEMBRE

Ore 20.45 - Auditorium di Chiampo: "Vicenza Brass" - Concerto di ottoni con programma natalizio per un’esperienza musicale completa, spaziando per diversi generi musicali.

DOMENICA 10 DICEMBRE

Ore 17.00, Auditorium di Chiampo - "A Christmas Carol" - Commedia Musicale con l’associazione Chori Canticum , che presenta la storia tratta dal racconto di Charles Dickens.

ELENCO MANIFESTAZIONI