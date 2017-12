Natale 2017: tutti i presepi nel centro storico e nei quartieri di Vicenza

Numerosi i presepi nel capoluogo berico dalla Strada dei Presepi di Maddalene al Presepe in Arena fino ad alcune mostre missionarie da venerdì 8 dicembre fino a gennaio 2018 partire dal fine settimana si potranno ammirare i primi presepi allestiti in città e nei quartieri. Almeno 11 i presepi da ammirare dai più semplici ai più elaborati, che fanno parte dell'itinerario proposto dall'Associazione Presepi di Vicenza (www.presepidivicenza.com), in collaborazione con il comune di Vicenza e che saranno allestiti la gran parte attorno al 23, 24, 25 dicembre.

MAPPA DEI PRESEPI VICENTINI. Dal presepe della Cattedrale, a quello della chiesa S. Michele ai Servi, alla chiesa di S. Lorenzo, passando per la Basilica dei Santi Felice e Fortunato, alla Chiesa Sacra Famiglia. Inoltre vanno ricordati i presepi della Chiesa S. Croce dei Carmini, della Chiesa Cuore Immacolato di Maria, di San Giovanni Battista, di Santa Maria Ausiliatrice, di Santa Lucia, di S. Giuliano, di S. Pio X, di Santa Maria Assunta (dall’8 dicembre) e del Santuario di Monte Berico (dal 21 dicembre).

PRESEPIO VIVENTE ITINERANTE. La Circoscrizione 1 propone sabato 16 dicembre il Presepio Vivente Itinerante con recita e corteo dei figuranti. Alle 17.30 dalla Chiesa dei Servi si potrà assistere a “Gli ospiti del presepe”, racconto natalizio per grandi e piccini con il Piccolo Coro di Natale del Centro Storico e la regia di Carlo Presotto. Alle 18 partirà il corteo dei figuranti e percorrerà per le vie del centro (piazza Biade, corso Palladio, piazza Castello, contra’ Vescovado, piazza Vescovado) con animali, lo zampognaro e la Guardia Nera di Chiampo. Alle 18.30, nella chiesa del Gonfalone ci sarà la Rappresentazione della Natività con la partecipazione dei bambini, dei giovani e dei volontari dell’Unità Pastorale del Centro Storico, con la benedizione delle immagini di Gesù Bambino da collocare nei presepi nelle abitazioni di ciascuno. Informazioni: Circoscrizione 1 - 0444.222711 - circoscrizione1@comune.vicenza.it.

PRESEPE IN ARENA. Da venerdì 8 dicembre a lunedì 8 gennaio 2018 "Presepe in Arena" con statue in legno a grandezza naturale nell’arena in strada di Casale 281 (sempre aperto e visitabile). A cura Parrocchia di Casale in collaborazione con Liceo Artistico “Boscardin” Info: Parrocchia Casale - 0444.504132 - casale@parrocchia.vicenza.it

MOSTRA MISSIONARIA DEI PRESEPI. Fino a domenica 7 gennaio 2018 “Mostra Missionaria dei Presepi” all’Istituto Missioni Estere, in viale Trento 119 a cura dell’Istituto Missioni Estere. Info: Istituto Missioni Estere - 0444.288399 - p.luciano@atnet.it

STRADA DEI PRESEPI DI MADDALENE. Da sabato 9 dicembre a domenica 14 gennaio 2018 torna la Strada dei Presepi di Maddalene 2017/2018, a cura del Comitato Restauro Complesso Monumentale di Maddalene giunta alla 9° edizione, che si compone di 19 realizzazioni dei cittadini, che dalla chiesa parrocchiale di Maddalene si snodano attraverso le vie del quartiere. Tutte le rappresentazioni sono segnalate e numerate ed indicate in una piantina. Informazioni: Comitato restaturo complesso monumentale Maddalene - 329.7454736 - giannarotti@vodafone.it - Circoscrizione 6 -0444.222760 - circoscrizione6@comune.vicenza.it.

PRESEPI CHIESA DI SANT'ANDREA E CHIESA DI OSPEDALETTO. Inoltre altri presepi saranno allestiti nella Chiesa di Sant’Andrea e nella Chiesa di Ospedaletto.

CHIESA SACRA FAMIGLIA E SAN LAZZARO. Dall'8 dicembre al 15 gennaio 2018 nella Chiesa Sacra Famiglia e San Lazzaro in via P. L. Da Palestrina si potranno ammirare i presepi costruiti dai volontari per partecipare al Concorso Comunale Presepi. A cura Circolo Noi San Lazzaro. Orari di apertura: 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 19. Info: Circolo Noi San Lazzaro - 331.3641348 - sandromaniglio@libero.it.

ELENCO PRESEPI