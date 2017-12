Natale 2017: Sante Messe e veglie nel centro storico e quartieri di Vicenza

Numerose le Sante Messe previste per la veglia nella Notte Santa della Vigilia di domenica 24 dicembre e per il Santo Natale di lunedì 25 dicembre. Ecco il quadro completo nelle 42 parrocchie e chiese di Vicenza tra centro storico e quartieri (gli orari potrebbero subire variazioni in base a disposizioni diverse di ciascuna comunità clericale).

ORARI SANTE MESSE VIGILIA E NATALE:

Anconetta: Vigilia ore 20.30 veglia, ore 21 messa; Natale ore 8.30, 10.30.

Araceli Cristo Re: Vigilia ore 22 veglia, 22.30 messa; Natale 8.30, 11, 19 (Araceli Vecchia).

Ausiliatrice: Vigilia ore 21; Natale ore 8, 9 (Saviabona), 10.30.

Basilica di Monte Berico: Vigilia ore 17, 22 veglia, 23 messa; Natale ore 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18.Bertesina: Vigilia 23; Natale 9.30.

Bertesinella: Vigilia 22; Natale 8.30, 11, 18.30.

Campedello: Vigilia 22.30 veglia, 23 messa; Natale 11.30.

Carmini: Vigilia 18, 22; Natale 9.30, 11, 17.

Casale: Vigilia 21.30 veglia, 22 messa; Natale 10.

Cuore Immacolato di Maria: Vigilia 21; Natale 8, 10, 11.30, 19. Debba; Vigilia 22.30 veglia, 23 messa; Natale 10.

Laghetto: Vigilia 20.30 veglia, 21 messa; Natale 8.30, 10.30.

Longara: Vigilia 22.30 veglia, 23 messa; Natale 10.

Maddalene: Vigilia 21 Maddalene Vecchia, 22.30 veglia, 23 messa; Natale 8.30, 10.30 Parrocchia, 19 Maddalene Vecchia.

Madonna della Pace: Vigilia 21, Natale 9, 11, 17.

Ospedaletto: Vigilia 22.30, Natale 8, 10.30.

Polegge: Vigilia 22, Natale 8.30, 10.30.

S. Maria Annunciata - Cattedrale: Vigilia 24 messa presieduta dal Vescovo; Natale 8.30, 10.30 presieduta dal Vescovo, 19.30.

Sant’Agostino: Vigilia 21, Natale 9, 11.15.

Sant’Andrea: Vigilia 22; Natale 8, 10.30, 18.30.

Sant’Antonio ai Ferrovieri: Vigilia 22.15 veglia e messa; Natale 8.30, 10, 18.30.

San Carlo: Vigilia 20.30 veglia e messa; Natale 8.30, 10.30.

Santa Caterina: Vigilia 21.30; Natale 8.30 (Santa Caterinella), 10.30, 18.30.

Santa Croce (Carmini): Vigilia 18, 22; Natale 9.30, 11, 17.

Santa Croce Bigolina: Vigilia 21 veglia, 21.30 messa; Natale 8, 11.30.

Sacra Famiglia e San Lazzaro: Vigilia 21; Natale 8.30, 10.30, 18.30.

San Francesco d’Assisi: Vigilia 21.30 veglia, 22 messa; Natale 8, 10.30.

San Gaetano: Vigilia 18.30, 24; Natale 8.30, 11, 18.30.

San Giorgio: Vigilia 23; Natale 11.

San Giuseppe: Vigilia 18.30, 21; Natale 8, 10.30.

San Lorenzo: Vigilia 18.30, 24; Natale 9, 10.15, 11.30, 18.30.

Santa Lucia: Vigilia 21; Natale 8, 10.30, 17.

San Marcello: Vigilia 18, 23 concerto, 24; Natale 9.30, 11, 12.15, 16.30, 18.

San Marco: Vigilia 22; Natale 9, 11, 18.30.

Santa Maria Bertilla: Vigilia 21; Natale 8.30, 10.30.

San Michele ai Servi: Vigilia 19 messa per i bambini; Natale 9.30, 11, 21.

San Paolo: Vigilia 21.30; Natale 9, 10.30.

San Pietro: Vigilia 22; Natale 9, 10.30, 18.

San Pietro Intrigogna: Vigilia 21 veglia, 21.30 messa; Natale 9.

San Pio X: Vigilia 22.00 veglia, 23; Natale 8.30, 10.30, 18.30.

Santo Stefano: Vigilia 21; Natale 10.30, 17.30.

Santi Felice e Fortunato: Vigilia 22.30 veglia, 23 messa; Natale 8.30, 11.

Settecà: Vigilia ore 20; Natale ore 10.