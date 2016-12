Da giovedì 24 dicembre 2016 a domenica 15 gennaio 2017 è in programma "Natale 2016 e Epifania 2017" a Sant'Antonio di Valli del Pasubio con il "Magico Presepe di Bariola", i racconti dal filò con Tiberio Bicego, il "Planetario" alla scuola materna, la "Festa in Corte" con i "Ballincontrà" e il gran finale con la "Sagra di Sant'Antonio". Tutti gli incontri sono gratuti, tranne gli spettacoli e lezioni di astronomia per il "Planetario" alla Scuola Materna "Eroi del Pasubio" (5 euro a persona).

Il programma della manifestazione:

Sabato 24 dicembre 2016 Vigilia del Santo Natale: il Bambin Gesù dopo la Santa Messa delle ore 21 verrà portato alla capanna dai bambini del paese accompagnati dal suono della zampogna

24 dicembre 2016 - 31 gennaio 2017: "Magico Presepe di Bariola" in contrada Bariola a Sant'Antonio di Valli del Pasubio

Lunedì 26 dicembre 2016 Santo Stefano dalle 16: Racconti dal filò - "Letture a Calda Voce" di Tiberio Bicego

2 - 8 gennaio 2017: "Planetario" - Lezioni di Astronomia e Proiezione Filmato "Fulldome" con la simulazione del cielo stellato nel periodo della Natività alla Scuola Materna "Eroi del Pasubio" di Sant'Antonio di Valli del Pasubio

Venerdì 6 gennaio 2017 Epifania dalle ore 16: Racconti dal filò "Letture a Calda Voce" di Tiberio Bicego

Domenica 8 gennaio 2017 dalle ore 15.30: "Festa in Corte" con il gruppo folcloristico "Ballincontrà"

13-14-15 gennaio 2017: Sagra di Sant'Antonio in contrada Bariola a Sant'Antonio di Valli del Pasubio

ELENCO MANIFESTAZIONI