Giuseppe Pellegrini, presidente di Observa Science in Society, sociologo e professore presenta il libro "Narrazioni di mondi possibili": giovani, scienza, tecnologia.

Il volume, edito da Le edizioni del Mulino, propone l’analisi dei testi di studenti e studentesse dedicati alla scienza e alla tecnologia. I giovani raccontano la scienza per parlare di ricerca, scoperte e scienziati attraverso le aspettative, i dubbi e l’entusiasmo delle nuove generazioni.



“Gli spunti offerti sono di indiscutibile efficacia per aprire prospettive di discussione sui significati di fare scienza, sulle istituzioni e sugli effetti generati da una delle più potenti attività umane. Queste riflessioni permettono di esplorare le diverse concezioni di scienza che orientano gli studenti e contribuiscono a configurare il loro immaginario. Di conseguenza narrare mondi possibili rappresenta per i giovani la possibilità di dire la propria sulla scienza utilizzando il linguaggio delle discipline proponendo, in modo creativo, le loro perplessità e i valori che ritengono irrinunciabili”, (Introduzione “Narrazioni di mondi possibili”, G. Pellegrini).



Ne discute con l'autore Elena Guzzonato, giornalista che si occupa di comunicazione in ambito tecnico-scientifico. Spazio anche agli interventi dei partecipanti con domande, curiosità, riflessioni e commenti.



A fine incontro è previsto un momento conviviale fra i presenti con un aperitivo leggero.

Ingresso libero e gratuito. Registrazioni al sito bit.ly/2tqRChA