"Narrare la Vita": visita al Chiostro di San Pietro e concerto alla Residenza Trento

Domenica 12 febbraio, è previsto un ricco programma per gli ospiti e familiari delle residenze IPAB di Vicenza nell'ambito della manifestazione "Narrare la Vita" (8-25 febbraio) con iniziative, incontri, racconti, convegni, concerti, mostre e altro ancora, nella ricorrenza di fondazione dell’IPAB di Vicenza. Alle ore 11.30, è prevista una visita guidata, aperta anche alla cittadinanza, del Chiostro e della Chiesa di San Pietro: il tour culturale, organizzato dal "Gruppo Volontari Artistici" sarà composto da Leopoldo Lioy, Giorgio Ceraso, Lucia Bizzotto e Carmelo Conti, studiosi e appassionati d'arte. Dopo il ritrovo al sagrato della chiesa, il percorso inizierà dalla stele funeraria del Canova (unica opera scultorea dell’artista a Vicenza) dedicata ad Ottavio Trento, per poi attraversare il chiostro benedettino degli inizi del XIII secolo per terminare nel Coro delle Monache, dove, tra le varie opere, un recente restauro ha rimesso in luce un affresco con la Madonna che allatta e due angeli, datato circa 1495. Nella chiesa del convento è esposto un crocifisso risalente al 1300 circa. Alle ore 16 nel Salone centrale della Residenza "Trento" di Vicenza in contrà San Pietro l’Orchestra Giovanile Vicentina, diretta dal Maestro Mariano Doria, eseguirà un concerto con un repertorio musicale che spazierà dalla musica classica a quella moderna e pop, alle colonne sonore di film, in particolare quelle scritte da Morricone. L'orchestra, nata a Vicenza nel 1997 con l’idea di trasmettere ai ragazzi la passione per la musica attraverso un metodo d’insegnamento non tradizionale, si presenta come associazione culturale, che svolge attività musicali e teatrali attraverso una didattica di gruppo. Colonne portanti i Maestri Doria e Sguotti, il fondatore De Maio e il presidente Albèri. Ingresso libero. Per informazioni: www.ipab.vicenza.it.

