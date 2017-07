"Napoleone a Vicenza: la Fine di un'Epoca": visita guidata a Vicenza

Mercoledì 12 luglio alle 20.30 è in programma la visita guidata "Napoleone a Vicenza: la Fine di un'Epoca" da piazza Castello a piazza Matteotti a Vicenza. Si ascolteranno le voci dei cronisti del tempo, di chi ha vissuto sulla propria pelle una svolta epocale per capire chi sosteneva Napoleone e chi non lo sopportava, entrando nella sfera privata del generale parlando del suo bizzarro stile di vita e dell'aria di rinnovamento portata in città. Nessuno sa con esattezza come ha reagito Vicenza all'arrivo delle truppe napoleoniche nel capoluogo berico: paura, incredulità o esaltazione?. Tanti i sentimenti che si agitavano nell'animo dei vicentini in un vortice di emozioni difficile da controllare alla scoperta di "questo piccolo grande uomo", che per decenni ha fatto tremare l'Europa, ripercorrendo le vicende storiche che hanno portato all'arrivo dei soldati francesi in città e al conseguente crollo della Serenissima dopo secoli di storia gloriosa. La partecipazione è aperta a tutti con contributo libero. Ritrovo a piazza Castello verso le 20. Durata: 2 ore circa. E' gradita la prenotazione: vicenzatourguide@gmail.com - 338.9819423.

ELENCO ESCURSIONI