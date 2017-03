Nana Kuronoma: la regina delle cosplayers al Vicomix

Durante il "Vicomix: Comics & Games", sabato 1 e domenica 2 aprile sarà alla Fiera di Vicenza la bellissima cosplayer Nana Kuronoma come special guest direttamente dall'Austria. La "Fotomodella Cosplay" è diventata una delle regine del movimento cosplayer con oltre 90.000 follower e viene invitata come ospite speciale in tutto il mondo grazie al Cosplay. Da circa 10 anni ha sposato la filosofia di vita "Cosplay", che è diventata lavoro oltre ad essere una grande passione, frequenta tutte le più grandi fiere del settore. In poco tempo è diventata in assoluto una delle nuove stelle del panorama cosplayer mondiale come fenomeno sui social network, non solo per la sua bellezza, ma soprattutto per la sua espressione incantata e immortale proprio da cartone animato, che lei impersona ogni volta nei vari scatti fotografici. L'impressione dall'esterno è come se sentisse dentro di lei il cartone o la parte da interpretare nelle foto o nelle esibizioni cosplay in modo veramente vitale.

BIOGRAFIA DI NANA KURONOMA:

