“Mutazioni notturne": gli spettacoli di Theama nel giardino Olimpico

Primo appuntamento domenica 19 e lunedì 20 luglio nel giardino dell’Olimpico – con doppio spettacolo in entrambe le date, alle 19.30 e alle 20.30 - per “Mutazioni notturne – Estate 2020”, ciclo di eventi curato da Theama Teatro per il Comune di Vicenza e AIM gruppo, nell’ambito del cartellone “Viaggio in città”.

Ad aprire la rassegna di Theama sarà “Per voce di donna”, percorso itinerante di monologhi evangelici tratto dall’opera omonima di Marina Marcolini e messo in scena da Nautilus Cantiere Teatrale, con le attrici Daniela Calvene, Valentina Ferrara, Federica Omenetto, Daniela Padovan e Mariateresa Totti dirette da Anna Zago.

Ad accomunare le donne protagoniste del percorso poetico è l’aver visto e toccato Gesù: un’esperienza che le ha trasformate e della quale si fanno testimoni, accompagnando lo spettatore in un cammino di ascesa verso la luce della speranza.

Il pubblico le incontra, a tratti da sole, a tratti in gruppo, attraversando le loro vite e i luoghi della rappresentazione, che si fanno luoghi teologici. Nel contempo, da protagoniste di un’epifania religiosa tutte loro diventano simbolo delle donne capaci di trovare una dimensione mistica, spirituale e universale anche nella solitudine e nella difficoltà, compensando la privazione dell’amore e le sofferenze con un amore pieno verso la vita umana e il divino.

È in quest’ottica che “Per voce di donna” riapre e prosegue la riflessione avviata dalla versione invernale di “Mutazioni Notturne”, rassegna dello Spazio Bixio interrotta dal Covid: al centro, dunque, la figura della donna nella modernità, con una particolare attenzione alle situazioni collettive di disagio, spaesamento, privazione, prigionia o malattia, prendendo spunto proprio dall’emergenza vissuta.

Marina Marcolini è professore aggregato di Letteratura italiana all’Università di Udine, oltre che critica e saggista. Interessata soprattutto alla letteratura dal ‘700 al ‘900, con particolare attenzione all’opera di Giovanni Pascoli, da tempo si sta occupando anche del rapporto tra spiritualità e linguaggio poetico. Dal 2009 collabora con padre Ermes Ronchi come autrice della trasmissione televisiva di Rai Uno “Le ragioni della speranza”, commento al Vangelo della domenica, e alla rivista “I luoghi dell’infinito”.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà sotto le logge della Basilica Palladiana. Biglietti a 8 euro in prevendita, a 10 la sera dello spettacolo. Massimo 20 posti per ogni replica. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni: www.theama.it e www.teatrospaziobixio.com.

Il cartellone di “Mutazioni notturne” proseguirà lunedì 27 luglio alle 19.30, sempre nel giardino dell’Olimpico, con “Ifigenia, una fanciulla per il vento”, lavoro diretto e adattato da Piergiorgio Piccoli dal testo di André Obey e altri. Nel cast, oltre allo stesso Piccoli, anche Anna Zago, Anna Farinello, Aristide Genovese, Daniele Berardi e Ulisse Lendaro.