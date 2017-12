Musiche natalizie itineranti con gli zampognari nel centro storico di Vicenza

Sabato 30 dicembre in corso Fogazzaro, in via Cesare Battisti e in corso Palladio dalle 15 alle 18.30 il “Gruppo musicale di zampognari” proporrà un intrattenimento musicale itinerante con canzoni e brani natalizi.

A cura Associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione.

Info: goldlion66@gmail.com.

