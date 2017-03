Musicampus in Trentino: presentazione campo estivo musicale al CUCA di Sovizzo

DI FATE E DI FOLLETTI: Racconti e musiche dell'Irlanda - Musicampus 2017.

Anche quest'anno vogliamo proporre con il Musicampus (per bambini dai 9 ai 14 anni) un importante percorso formativo musicale al tempo stesso avventuroso ed emozionante! La musica come l'esperienza che unisca suonare, cantare, danzare, recitare e tutto quanto possa favorire l'espressività personale. Attività diurne come lezioni collettive di strumento, studio individuale e attività orchestrali. Spazi serali con proiezioni, ascolti, letture. E non solo! Momenti ludici e brevi passeggiate! La sistemazione sarà presso il campeggio parrocchiale di Altavilla, nel comune di Sagron Mis nelle Valli del Primiero in Trentino. DA LUNEDì 21 AGOSTO A DOMENICA 27 AGOSTO 2017 Riservato a bambini dai 9 ai 14 anni, che suonano uno strumento con sufficienti competenze musicali (per più piccoli o più grandi contattare la segreteria) Incontro di presentazione giovedì 23 marzo ore 20:30 c/o Centro Artistico Musicale Apolloni - Vicolo della Ricerca 18 Sovizzo Sconto per iscrizioni entro il 31 marzo. Iscrizioni online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvaH3_QqrABPpAYCB8NYrneXOLzGydl4eeGeRlUuWHNmPXEA/viewform

ELENCO INCONTRI