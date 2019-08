Musica in malga: escursione, concerto, spuntino

Un nuovo appuntamento speciale per quest'estate 2019: una breve escursione al tramonto per raggiungere Malga Campo di Costalunga; un singolare concerto di melodie suonate dai Giovani Musicisti Altopianesi; uno spuntino contadino, per una serata dedicata allo stare insieme e condividere il suggestivo mondo della malga. Si potrà inoltre osservare il cielo con il telescopio, sotto la guida di un esperto dell'osservatorio astronomico.



Attività per tutta la famiglia. Prenotazione obbligatoria. Costo: 10€ adulti , 5€ bambini con più di 6 anni e 3,5€ bambini con meno di 6 anni.

MASSIMO 50 PARTECIPANTI.

Viale della Vittoria, 1 Asiago (VI) info@museonaturalisticoasiago.it - 0424600256

SABATO 3 AGOSTO

MARTEDÌ 27 AGOSTO