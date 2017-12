Musica e Arte Russa con brindisi natalizio alle Gallerie d'Italia

Martedì 19 dicembre alle 20.30 le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari di Vicenza organizzano una serata speciale dedicata alla musica e all’arte russa, con un concerto di musiche di Šostakovič, Čaikovskij e Prokof'ev, visita guidata alla mostra Lessico Fondamentale di Grisha Bruskin e un brindisi natalizio. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero verde 800.578875 dalle 10 alle 18 dal martedì alla domenica.

CONCERTO. Ad aprire la serata sarà il duo ucraino composto dal violinista Anatoli Melnikov e dal pianista Semion Balschem. I musicisti, entrambi originari di Kiev, proporranno il Preludio n. 16 in Si bemolle maggiore e il n. 15 in Re bemolle maggiore dalla raccolta dei 24 Preludi op. 34, che Šostakovič compose nell'inverno del 1932/33 e, dello stesso autore, la Passacaglia dalla Sonata in Sol maggiore del 1968. Programma a seguire con la Méditation e lo Scherzo tratti da “Souvenir d'un lieu cher” op. 42 per violino e pianoforte di Pëtr Il'ič Čaikovskij. Infine la Sonata n. 1 in Fa minore op. 80 di Sergej Prokof'ev, eseguito la prima volta nell'ottobre del 1946 con il mitico David Oistrakh al violino.

MOSTRA. La serata prosegue con una visita speciale alla mostra di Grisha Bruskin. Icone Sovietiche, che ricorda in modo originale il centenario della Rivoluzione d'Ottobre a partire dal dittico Fundamental’nyj Leksikon (Lessico fondamentale, 1985-1990) di Bruskin (1945), da tempo riconosciuto come il più grande e originale degli artisti russi viventi. Il capolavoro non è mai stato esposto in Italia e, in forme autonome, neppure in Europa. Di particolare interesse il confronto, nel percorso espositivo, tra il processo creativo di Bruskin e una selezione di icone-menologio russe dalla collezione Intesa Sanpaolo, tra le più importanti in Occidente per numero e qualità delle opere, che evidenzia tra i santi cristiani e gli eroi sovietici profonde connessioni, non solo formali, ma anche concettuali, in particolare per due elementi: la generale aura che li riveste e il loro essere depositari di una narrazione, di un discorso. Se ogni personaggio è il depositario di una porzione della generale narrazione del mondo sovietico, potrà raccontarla coinvolgendo il visitatore tramite le tecnologie multimediali con fotografie d’epoca, video appositamente realizzati dall'artista per l'occasione e altri rimandi visuali.

BRINDISI NATALIZIO. La serata si concluderà con un brindisi natalizio a cura degli studenti dell'indirizzo enogastronomico ed ospitalità alberghiera dell'Istituto di Istruzione Superiore “Almerico da Schio” di Vicenza, nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro.

