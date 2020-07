Musica da Giardino: inaugurazione al Porto Burci

PORTO BURCI: UN GIARDINO IN MOVIMENTO - Piante, fiori e semi tra musica, ozio e cultura

Venerdì 10 Luglio alle ore 18:30 verrà presentato alla cittadinanza il giardino di Porto Burci, rinnovato grazie all’impegno di decine di volontari. Tra le novità, gli arredi da giardino realizzati con materiale riutilizzato.

Questo spazio all’aria aperta vuole essere per la città e per i suoi cittadini punto di riferimento per partecipare a eventi culturali di qualità e per creare occasioni “protette” per curare le relazioni sociali.

Le parole chiave che guidano il progetto sono: Diversità, la presenza di diverse specie di piante e animali; Cultura, come capacità di saper distinguere, identificare, nominare le specie di piante e animali; Accoglienza, sia dal punto di vista entomologico (attenzione particolare agli insetti), sia rispetto a una sorta di “giardinaggio furtivo” (raccolta di semi da altri spazi pubblici, dal giardino di un amico, da un luogo incolto o da una villa romana visitata durante le vacanze); Ozio, metafora del terreno "non produttivo", preso come valore in sé, in antitesi al produttivismo che ha compromesso il nostro territorio.

MUSICA PER GIARDINO | Venerdì 10 luglio dalle 18.30

• GIARDINO IN MOVIMENTO •

Durante questi mesi, da vicino e da lontano, abbiamo riscoperto il giardino custodito in centro città. Venerdì vi mostreremo come architetti, falegnami, paesaggisti e sognatori hanno disegnato, teorizzato e cominciato a riprogettare i suoi spazi.

• LSKA •

/ Musicista, sound designer, videoartista / dedica alla serata non un concerto, non un dj-set ma una composizione estemporanea. non un sottofondo, ma un arredamento sonoro.

musica per distratti. una brulicante forma di silenzio.

• COLLABORAZIONI •

Un grazie speciale va alla Cooperativa Sociale Insieme che ha fornito il materiale di riuso per gli allestimenti e ha collaborato nella realizzazione di due laboratori gratuiti di Repair Café dedicati alla costruzione di arredi da giardino (progetto Interreg Surface).



• INFO E ACCESSI •

Entrata gratuita riservata ai soci Arci.

Massimo 60 posti a sedere, si consiglia la prenotazione.