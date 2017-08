Museo dell’Automobile "Bonfanti-Vimar" a Romano d'Ezzelino

Il Museo dell’Automobile “Bonfanti-Vimar” di Romano d'Ezzelino in via Torino 2 è una realtà viva da ormai 25 anni e sorge alla periferia Nord di Bassano. il sito museale è noto a livello internazionale per essere stato il primo ad attuare una filosofia espositiva unica ed innovativa. Ogni sei mesi, in primavera ed autunno, vengono cambiati totalmente i contenuti, proponendo ogni volta un tema diverso. Per le continue proposte culturali, al Museo dell’ Automobile “Bonfanti-Vimar” è stato assegnato il "Trofeo di Miglior Museo Europeo della Motorizzazione nel 1999, 2000, 2001 e 2004 e 2007. Fra 3/4 anni il "Museo dell’Auto" si trasferirà in una nuova e prestigiosa sede nel cuore antico di Bassano, collegato con un altro nuovo ed originale museo naturalistico. Ogni anno passano 30-35 mila visitatori, che lo colloca fra i primi 10 musei del Veneto.

L’innovativo museo veneto è molto attivo ed organizza dei corsi per restauratori di veicoli d’epoca come unico esempio in Europa per alimentare una tradizione artigiana molto antica (il prossimo corso partirà il 24 settembre fino al 21 ottobre 2017 con 4 lezioni per 72 ore in tutto-iscrizioni: 0424.513690-info@museobonfanti.veneto.it). Orari di apertura: dal martedì alla domenica 10-12 e 14:18 / lunedì chiuso. Biglietti: 8 euro intero - 5 euro ridotto (bambini sotto i 12 anni, gruppi oltre 10 persone, pensionati, Soci ACI, ASI, AISA) - 20% di sconto sul prezzo Intero a Soci Touring. Info: www.museobonfanti.veneto.it.

