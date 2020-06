I Musei civici di Vicenza aperti regolarmente

Dall'1 luglio i Musei civici rimarranno aperti con gli orari ordinari, dal martedì alla domenica, rispettando la chiusura settimanale del lunedì..

Musei Civici di Vicenza

Palazzo Chiericati,

Chiesa di Santa Corona,

Teatro Olimpico

Museo naturalistico Archeologico

Museo del Risorgimento e della Resistenza

Orari e biglietti

Orario estivo con accesso dalle 10 alle 18, il Museo naturalistico Archeologico e il Museo del Risorgimento e della Resistenza dalle 10 alle 14.

L'ingresso sarà a pagamento (ingresso gratuito al Museo del Risorgimento e della Resistenza) e saranno ripristinate tutte le forme di bigliettazione.

A disposizione per informazioni e per la vendita dei biglietti lo Iat di piazza Matteotti aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30.

La prima domenica del mese è previsto l'ingresso gratuito per i residenti di città e provincia in tutte le sedi museali.

Al Teatro Olimpico sarà possibile assistere allo spettacolo gratuito Pop-Palladio Olimpico Project "Son et Lumière" nei giorni di venerdì, sabato e domenica alle 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 ideato da Alessandro Baricco e realizzato dalla Scuola Holden. Lo spettacolo durerà una decina di minuti (l'ingresso al Teatro è a pagamento).

Dall'1 luglio saranno consentite anche le visite guidate per gruppi fino ad un massimo di 20 persone.

Basilica Palladiana

Fino al 31 luglio, termine dello stato di emergenza sanitaria, continuerà a rimanere aperta venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16. Il bar in terrazza sarà aperto il venerdì e sabato dalle 19 all'una di notte, la domenica dalle 18.30 alle 23. L'ufficio Iat in Basilica palladiana è aperto per informazioni da venerdì a domenica dalle 10 alle 16.

In Basilica palladiana è accessibile anche l'area archeologica di Corte dei Bissari il martedì, giovedì e venerdì, dalle 10 alle 12. Potranno essere accolti, su prenotazione, un numero massimo di sette partecipanti a cui si andrà ad aggiungere l'accompagnatore didattico di Ardea. Il biglietto è di 2 euro per adulti, 1 euro per minori di 18 anni.

In tutte le sedi museali l'ingresso sarà garantito nel rispetto delle norme di sicurezza previste. La visita sarà consentita indossando la mascherina e utilizzando il gel disinfettante per le mani, a disposizione. Dovrà essere rispettato il distanziamento di almeno un metro. All'ingresso verrà misurata la temperatura corporea: al superamento di 37,5°C non sarà consentito l'accesso.

Per informazioni:

Iat, Informazione accoglienza turistica, piazza Matteotti 12, 0444320854. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30

www.museicivicivicenza.it