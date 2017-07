"Mundialito 2017": green volley, calcio a 5, musica & disco party

TOP 15 EVENTI DEL WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

GUIDA AGLI EVENTI SPORTIVI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Da giovedì 6 a domenica 9 luglio è in programma la manifestazione "Mundialito 2017", intitolata alla memoria di Davide Bordin, alla ventesima edizione con tornei di green volley e calcio a 5 oltre ad intrattenimenti musicali e spettacoli negli ex impianti sportivi di Montegalda in via Fradellin. Programma: gara podistica "Moondialito Run 10K" e "Ballbreaker" - AC/DC Italian tribute band (giovedì); il party "Mordimi '90 Summer Edition" (venerdì); il party "Freak!" (sabato); premiazioni dei tornei e dj set by Ieie e Joy Matt. Per informazioni: www.facebook.com/mundialito.amicididavide - www.wearemundialito.com. Infoline: Torneo Mundialito Volley / Calcio 347.0132963 Gianluca - Party Serali Mundialito 340.2755463 Luca - 348.8404015 Denni.

PROGRAMMA DELLA ATTIVITA' SPORTIVE:

1° MOONDIALITO RUN 10K. Il Team Italia Road Runners promuove la 1° “Moondialito Run” corsa podistica competitiva su strada di 10km a Montegalda giovedì 6 luglio con ritrovo dei partecipanti alle ore 19. Lo start della corsa è alle ore 20 da via Divisione Julia in Montegalda dove è posto anche l’arrivo.

CALCIO A 5. Dal 2010 ogni squadra porta il nome di una squadra di calcio nazionale sul modello dei mondiali.

GREEN VOLLEY. Nato nel 2012 con un piccolo spazio per la pallavolo: da 8 squadre iniziali, nel 2016 si è arrivati ad aver 18 squadre. Ogni squadra, come per il calcio, ha avuto la possibilità di scegliersi il proprio nome tra le capitali delle varie nazioni mondiali.

