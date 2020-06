Muffins time: conversazione in inglese

Il Circolo degli artisti indipendenti apre le porte anche alle lingue perché la diversità è ricchezza!



Un modo divertente per stare insieme e imparare o migliorare il tuo Inglese!



Ogni Venerdì dalle 18:30 alle 19:30 Conversazione in Inglese.

In un ambiente accogliente e famigliare potrai conversare in lingua assistito da un'insegnate e moderatrice.



Adatto anche ai principianti

Contattaci per avere maggiori informazioni!

Contrà Piazza del Castello, 18

Vicenza

per informazioni e prenotazioni

327 0931717

circoloindipendenti@gmail.com