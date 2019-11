"Movimento": personale di pittura di Milly Cuman

Da sabato 7 dicembre e fino a sabato 21 dicembre HANDS, il laboratorio artistico e spazio eventi in Contra' Ss. Apostoli, 29 a Vicenza, ospiterà : "MOVIMENTO" la personale di pittura di MILLY CUMAN, un'artista, una pittrice in primis, con le sue opere che sono costante evoluzione sia tecnica che tematica e verranno esibite per la prima volta a Vicenza.



Programma ricco di eventi a entrata libera:



-SABATO 7 DICEMBRE ore 18:00

INAUGURAZIONE MOSTRA . La presentazione sarà a cura di Manuela Veronesi.



-SABATO 14 DICEMBRE POMERIGGIO dalle 16,30 alle 19,30

L'INCONTRO CON L'ARTISTA - Dialogo libero sulle opere e sull'arte.



-VENERDI' 20 DICEMBRE ore 20:00

RECITAL DI POESIA E MUSICA con Tommaso Righetto poeta autore e performer con con la partecipazione straordinaria di Livio Pacella.



- SABATO 21 DICEMBRE dalle 10,30 >12,30 e dalle 16,30 > 19,30 FINISSAGE con PERFORMANCE LIVE DI SCULTURA E PITTURA che vedrà Milly Cuman e Manuela Veronesi impegnate in una estemporanea in cui ognuna trarrà tema e ispirazione da un'opera dell'altra.



La mostra sarà visitabile i mercoledì -giovedì- venerdì-sabato dalle 16:00 alle 19:30