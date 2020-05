Movimento con il metodo feldenkrais

Lezione di presentazione

Lunedì 8 Giugno ore 17:30

Corso misto: in presenza e on line (Zoom) scegli la formula che fa per te!



Percorso di 10 lezioni: lunedì e mercoledì possibilità anche in orari serali!



Associazione Altro Movimento

Largo Boschetti 4

Montecchio Maggiore -VI-

Per informazioni e prenotazioni:

infoaltromovimento@gmail.com

392 102 9333





Il Metodo Feldenkrais® :

Il movimento è alla base delle nostre azioni, sensazioni e pensieri ed esprime lo stato di salute della persona.

Il Metodo Feldenkrais® è un processo educativo che utilizza il movimento corporeo per ottenere il miglioramento delle possibilità e abilità dell’essere umano.

Migliorare è sempre possibile a qualunque età e condizione fisica perché le potenzialità dell’uomo e del suo sistema nervoso sono enormi.

Il metodo interviene in questo ambito: maggiori abilità, efficienza e semplicità nelle azioni, movimenti facili che consentono di migliorare la postura e la coordinazione.

Nella pratica ci sono esercizi studiati per la flessibilità articolare, per alleviare dolori muscolo scheletrici, recuperare un corpo tonico e dinamico e affinare performance sportive e artistiche.