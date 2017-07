"Motori e Musica": expo auto tuning e Harley Davidson nella notte bianca di Lonigo

GUIDA MOTORI A VICENZA E PROVINCIA PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Venerdì 28 luglio dalle 19 alle 24 ci sarà l'ultima notte bianca a Lonigo per i "Venerdì di Lonigo" con "Motori e Musica". Per l'occasione i negozi saranno aperti fino a mezzanotte. Al Bar Roma ci sarà un'Expo Auto Tuning e Harley-Davidson con musica dance 80/90 e l'area lounge-cocktail esterna. In Parco Ippodromo scivoli gonfiabili per bambini e bancarelle con dolciumi. In piazza XX Settembre gonfiabili per i più piccolo. In piazza Matteotti proiezioni luminose e stand gastronomici. In piazza Garibaldi moda e live music.

