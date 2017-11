Motori a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 3 al 5 novembre

Felice weekend gentili lettori!

Numerosi gli eventi sul territorio berico per il fine settimana da venerdì 3 a domenica 5 novembre tra manifestazioni, mostre-mercato agricole e artigianali, rassegne musicali-culturali, fiere, kermesse culinarie, sagre e feste paesane, in cui spiccano alcuni appuntamenti sul territorio berico per gli appassionati dei motori.

RONDE CITTA' DEL PALLADIO. Domenica 5 novembre per il 17° anno consecutivo si svolgerà a Montecchio Maggiore l'8° Ronde Città del Palladio, gara di rally per auto sportive, organizzata da Scuderia Palladio con partenza da Montecchio Maggiore. Briefing con il direttore di gara sabato 4 novembre alle 19.15 nella consiliare nel municipio di Montecchio Maggiore. Non sono ammesse auto storiche. Iscrizioni per max 120 equipaggi con domanda anticipata via fax al numero 0444.499894. Info: www.scuderiapalladio.com - direzione@scuderiapalladio.com. Contatti: 334.9533601 - Scuderia Palladio - Vicenza - Viale Ortigara 2/A.

ESPOSIZIONE-SFILATA TRATTORI: FESTA PROVINCIALE DEL RINGRAZIAMENTO. Domenica 12 novembre alle 9 a Marostica in piazza Castello ci sarà la 1° Festa Provinciale del Ringraziamento con la sfilata dei trattori per il paese insieme alla Filarmonica di Crosara e di Marostica e la benedizione dopo la Santa Messa a conclusione dell'Antica Fiera di San Simeone. (sabato 28 e domenica 29 ottobre). Previsti mercatini agricoli-artigianali, dimostrazioni di antichi mestieri, intrattenimenti musicali, animazione per bambini e degustazioni autunnali. "Coldiretti" con "Campagna Amica" e le sue fattorie didattiche proporrà laboratori dedicati alla lavorazione del formaggio (al mattino) e alla conoscenza delle erbe (al pomeriggio). Per tutta la durata della manifestazione, i ristoratori della Confcommercio proporrano piatti tipici locali, mentre la Protezione Civile organizzerà giochi e prove educative.

MOTOR EXPO CLASSIC. Sabato 25 e domenica 26 novembre al Bassano Expo di Cassola si svolgerà il 10° Motor Expo Classic, mostra-scambio di motori d’epoca con l'esposizione di auto e moto vintage. Si potranno trovare ricambi, pezzi di biciclette, articoli di modellismo, abbigliamento, editoria specializzata e documentazioni del settore oltre a mezzi restaurati o da restaurare con la possibilità di trattare, acquistare o vendere direttamente negli spazi della fiera. Orari di apertura: sabato 8:30 - 18:00 / domenica 8:30 - 17:00.

MUSEO DELL'AUTOMOBILE BONFANTI VIMAR. Il Museo dell’Automobile “Bonfanti-Vimar” di Romano d'Ezzelino in via Torino 2 è una realtà viva da ormai 25 anni alla periferia Nord di Bassano come sito museale noto a livello internazionale per essere stato il primo ad attuare una filosofia espositiva unica ed innovativa. Ogni 6 mesi in primavera ed autunno, vengono cambiati totalmente i contenuti con la proposta di un tema diverso. Proprio per questa ampia offerta culturale al museo è stato assegnato il "Trofeo Miglior Museo Europeo Motorizzazione in 5 occasioni (1999, 2000, 2001 e 2004 e 2007). Fra 3/4 anni il "Museo dell’Auto" si trasferirà in una nuova e prestigiosa sede nel cuore antico di Bassano. Si organizzano corsi per restauratori di veicoli d’epoca come unico esempio in Europa. Orari: dal martedì alla domenica: 10 - 12 e 14 - 18. Biglietti: 8 euro intero - 5 euro ridotto (bambini sotto i 12 anni, gruppi oltre 10 persone, pensionati, Soci ACI, ASI, AISA) - 20% di sconto sul prezzo Intero a Soci Touring. Info: www.museobonfanti.veneto.it.

