Motori a Vicenza e provincia: guida per il weekend dal 17 al 19 novembre

Felice weekend gentili lettori!

Per tutte le vostre segnalazioni e/o eventi ---> www.vicenzatoday.it/social/segnalazioni/

GUIDA WEEKEND EVENTI TOP 15 A VICENZA E PROVINCIA

TUTTE LE GUIDE PER IL WEEKEND SUL TERRITORIO BERICO

SPECIALI:

SPECIALE AUTUNNO 2017: TUTTE LE SAGRE - FESTE - FIERE - MANIFESTAZIONI - MOSTRE MERCATO NEL VICENTINO

SPECIALE ARTE 2017: MUSEI - MONUMENTI - MOSTRE - VILLE - PARCHI A VICENZA E PROVINCIA

WEEKEND MOTORI A VICENZA E PROVINCIA:

Numerosi gli eventi sul territorio berico per il fine settimana da venerdì 3 a domenica 5 novembre tra manifestazioni, mostre-mercato agricole e artigianali, rassegne musicali-culturali, fiere, kermesse culinarie, sagre e feste paesane, in cui spiccano alcuni appuntamenti sul territorio berico per gli appassionati dei motori (autoraduni - sfilate trattori d'epoca - benedizioni mezzi agricoli - esposizione moto).

Tra le auto si sottolinea la gara rally di regolarità turistica Memorial Mariano Dal Grande a Chiampo in occasione della Festa della Cincionela co' la Rava e l'Autoscalata Monti Tomba & Grappa per sole auto "bare" anni '80-90 o sportive moderne con tour panoramico fino a Cima Grappa.

Tra gli expo-raduno in evidenza quello del Ford Club Veneto ad Albettone e il "Garage Party & Radio VIP Vicenza Party" all'Enne 2 Music Pub di Schio con le "Vecchie Monelle" di Vicenza.

CALENDARIO MOTORI SUL TERRITORIO BERICO:

Gallery