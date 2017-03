Motoraduno solidale per Amatrice

Il Veneto degli appassionati di moto si unisce il 26 marzo 2017 a Bassano del Grappa per sostenere Amatrice, una terra cara ai mototuristi colpita dal terremoto. Con l'occasione di gustare il famoso piatto De.Co. - gli spaghetti all'amatriciana - i motociclisti si trovano per dare un concreto contributo ad Amatrice, in particolare per sostenere il Comune di Amatrice nella costruzione della nuova scuola.



Gli Amatrice Motorcycle Days infatti aderiscono al progetto lanciato subito dopo il sisma di agosto, "Adotta un'Opera". I contributi raccolti al motoraduno solidale Amatrice Motorcycle Days verranno perciò inviati direttamente e senza mediazioni al Comune di Amatrice per questo specifico scopo. Saranno presenti alcuni "angeli in moto", i ragazzi che con le loro enduro hanno contribuito a portare i primi soccorsi in luoghi altrimenti irraggiungibili subito dopo il terremoto. Un'occasione per partecipare dal vivo ad una preziosa testimonianza.



L'evento è organizzato dall'Associazione Motolonga® con il Patrocinio del Comune di Amatrice, del Consorzio Pedemontana e Colli del Veneto e di FMI Veneto, con il prezioso sostegno di aziende del settore motociclistico. Lo scopo degli Amatrice Motorcycle Days è quello di raccogliere fondi attraverso il motoraduno solidale, per dare un concreto e diretto contributo alla ricostruzione. Ma non solo: è anche quello di promuovere le Terre dell'Amatrice, iscritte tra i borghi più belli d'Italia (ovviamente prima del terremoto), invitando a visitare quelle zone tanto care agli appassionati di turismo in moto per cercare di supportare l'economia turistica, volano certamente importante. A questo scopo gli organizzatori stanno procedendo alla realizzazione di una MotoGuida turistica gratuita "Terre dell'Amatrice in Moto" disponibile al motoraduno. Per partecipare è necessario iscriversi dal modulo di iscrizione presente nel sito www.motoamatriciana.com.