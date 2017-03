"Motor Expo Classic": mostra scambio auto-moto-cicli-ricambi d'epoca al Bassano Expo

Sabato 20 e domenica 21 maggio si terrà "Motor Expo Classic", la fiera dedicata al mondo dei motori e delle due ruote d’epoca, al Bassano Expo di Cassola in via Valsugana 22. La manifestazione è rivolta ad operatori del mercato, esperti del settore, appassionati di motori e collezionisti. Nella due giorni i visitatori potranno trovare ricambi di auto e moto storiche, pezzi di biciclette, articoli di modellismo e abbigliamento, ma anche editoria specializzata e documentazioni motoristiche. In mostra mezzi restaurati o da restaurare con la possibilità di trattare, acquistare o vendere direttamente nei padiglioni della fiera. Biglietti: Intero 7 euro - Ridotto 5 euro (ragazzi dai 12 ai 16 anni) - Gratuito per i bambini fino agli 11 anni. Orari di apertura: sabato dalle 8:30 alle 18:00 e domenica dalle 8:30 alle 17:00. Per ulteriori informazioni: 348.4154659 - info@motorexpoclassic.it - www.motorexpoclassic.it.

ELENCO FIERE - ELENCO AUTO E MOTO

Gallery