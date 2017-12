Moto Babbi Natale a Castegnero: raduno e giro panoramico con Santa Claus

In occasione di Brilla il Natale a Castegnero, domenica 10 dicembre un gruppo di motociclisti vestiti da Babbi Natale accompagnerà Santa Claus nella sua casetta di legno in piazza per raccolta letterine bimbi e fotografie ricordo.

In mattinata verso le ore 9 le moto d'epoca e moderne si raduneranno in piazza Mercato per effettuare un giro panoramico in versione natilizia sui Colli Berici insieme a Babbo Natale per poi scortarlo al centro del paese.

Per tutto il pomeriggio i Mercatini di Natale, intrattenimenti e degustazioni tipiche. Iscrizione obligatoria.

