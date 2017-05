"MotelNoire" in concerto allo "Shinday" di San Giacomo Fellette

Venerdì 5 maggio, a partire dalle ore 22.00, i MotelNoire si esibiranno presso lo "Shinday" (Via Commercio, 1-2) di San Giacomo Fellette (VI), frazione di Romano d'Ezzelino. Durante l'evento verranno presentati i brani tratti dal nuovo Circus Animals, ultimo album della band milanese. A sette mesi dall'uscita dell'album di esordio "On TV", pubblicato da Sony Entertainment, e dopo aver presentato lo scorso 14 dicembre il singolo, "Street of angels", a cui hanno collaborato ospiti del calibro di Federico Zampaglione, Jake La Furia, Mario Riso, Clara Moroni, Gabriella Vaniglia, i MotelNoire tornano con un nuovo lavoro in inglese che si rivolge al panorama musicale internazionale.

MotelNoire nasce dall'incontro di Domenico "Nik" Castaldi (chitarrista), Christian "Kris" Del Giudice (cantante) ed Enrico "Enrik" Tantussi (percussionista/batterista) nel 1999 nelle periferie di Milano. In quegli anni la musica era tutto per i MotelNoire e le collaborazioni furono numerose e molte le esperienze. A distanza di anni, impiegati nel mondo del professionismo, completano la formazione con Danilo Di Lorenzo (tastiere/programmazione), Eugenio Ventimiglia (batterista), Tony Corizia (bassista) e decidono di racchiudere tutto il loro passato in un sogno presente, attraversandolo in questo album che porta il nome di On Tv. Nel 2016 i MotelNoire sono stati premiati per il videoclip del singolo Welcome to my life, nell'ambito della XIV edizione della rassegna "Roma Videoclip- Il cinema incontra la musica".

ELENCO CONCERTI