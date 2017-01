"Wild Art West": illustrazioni e fumetti sul mito western ad Arzignano

Dal 10 al 28 gennaio si potrà visitare la mostra di illustrazioni e fumetti "Wild Art West" sul mondo western presso la Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi" di Arzignano in vicolo Marconi. Il cinema ha contribuito alla nascita del mito western, in quanto spesso ha scelto questa epoca storica come metafora di concetti eterni: basta osservare il più recente “Revenant” oppure “Giù la testa” o ancora il classico “Il Buono, il Brutto e il Cattivo” e i recenti “Django Unchained”-”The Hateful Height” di Tarantino solo per citare alcuni esempi. L'esposizione, realizzata da "Dalì Arts", ha voluto dare un contributo fumettistico, grafico e illustrativo a questo affascinante periodo storico, creando personaggi, ambientazioni, costumi specifici basati o in riferimento alla realtà storica tramite i suoi docenti, collaboratori ed allievi. Le opere sono state realizzate da: Elisa Canaglia, Alice Trentin, Laura Zecchin, Valentina Franceschini, Luca Dimitri, Luca Nardi e Alberto Baldisserotto, che è anche curatore della mostra e gestore del progetto B&T Style Pictures fondato con www.budterence.tk. Ad esempio i messicani cercavano un riscatto nel quale risuona il mito di Pancho Villa e la schiavitù negli Stati Uniti ha dimostrato alla storia come la crudeltà, a cui può arrivare l’uomo tra buoni o cattivi, emergeva per sentimento d’animo più che per obblighi di legge. Crescevano miti anticonformisti anche femminili come Calamity Jane, mentre gli indiani si scontravano con l’avanzamento dell’ “uomo occidentale”. Quel west nel 1800 seppur così distante nel tempo è molto vicino in termini della natura delle persone di oggi e di sempre. Inoltre martedì 24 gennaio ci sarà la serata con la straordinaria partecipazione di Roberto dalla Vecchia & Friends all’insegna della musica country acustica-folk-bluegrass per assaporare le atmosfere inconfondibili di questa musica legata ai cowboy nell’immaginario comune e la loro vita nelle sconfinate praterie americane.

ELENCO MOSTRE