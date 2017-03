"Volti, Occhi, Sguardi: Storie di Donne che ce l’hanno fatta" a Marano Vicentino

In concomitanza con l’8 marzo, il comune di Marano Vicentino ha il piacere di ospitare presso la Biblioteca Civica in via Marconi 9 la mostra fotografica "Volti, Occhi, Sguardi: Storie di Donne che ce l’hanno fatta" di Elisabetta Roncoroni in ricordo di Linda per il 9° anniversario dalla sua scomparsa. L’evento parte dal desiderio di Samuela Amponsah di ricordare la madre attraverso un tributo ad altre donne, che hanno saputo cogliere nella sofferenza e nella crisi un’opportunità per rinnovarsi e crescere. L'esposizione raccoglie scatti, che diventano uno specchio nel quale riscoprirsi attraverso similitudini e differenze, ma soprattutto nel quale immergersi per vivere emozioni. La serata sarà introdotta da Astrid Dante (psicoterapeuta in formazione e musicista), che attraverso parole e canzoni approfondirà il tema della crisi e del dolore come possibili centri di energia creativa. L'inaugurazione sarà mercoledì 8 marzo alle 20.30 e la mostra sarà visitabile fino a sabato 18 marzo con gli orari della biblioteca. Per informazioni: Elisabetta Roncoroni www.facebook.com/rnclbt. Ingresso gratuito.

