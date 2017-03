"Voci di Donne tra Immagini, Suoni e Profumi" a Palazzo Leoni Montanari

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa della Donna, presso le Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza in contrà Santa Corona 25 mercoledì 8 marzo alle ore 11 - 12 - 13 - 16 - 17 per la durata di 60 minuti sarà proposto un itinerario tematico al femminile "Voci di Donne tra Immagini, Suoni e Profumi", intessuto di memorie storiche e letterarie. Sarà possibile seguire l’onda emozionale dei racconti visivi presenti, scoprendo il vissuto di alcune importanti donne del passato, attraverso i dettagli nascosti in una serie di opere d’arte nate in tempi e luoghi diversi, dall’antica Apulia al Veneto del Settecento. Il percorso prevede un coinvolgimento plurisensoriale dei partecipanti con sollecitazioni musicali, tattili e olfattive. Si potrà visitara anche la mostra "Ambre della Principessa".

ELENCO INCONTRI