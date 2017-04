"Vitae": mostra fotografica all'Antica Pieve di Nanto

VITAE è un'esposizione fotografica di due autori che percorrono parallelamente gli spazi e la vita del nostro tempo: - VENEZIA, SPUNTI DI VISTA di Chiara Rampazzo - ALITER ALIUS di Fabrizio Massaro. Trame, incroci, respiri, emozioni. Spunti, ambienti, persone: chi in un modo e chi in un altro. VITAE, più di una mostra fotografica: è un invito a fermarsi, a osservare, a vedere per la prima volta con occhi diversi. INGRESSO LIBERO. Inaugurazione sabato 22 aprile alle ore 18:30. Presentazione a cura di Consuelo Ziggiotto. Servizio navetta dal parcheggio di via Madonnetta fronte ditta Grassi, dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

