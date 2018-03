Vita Semisommersa - Gli anfibi delle pozze di alpeggio Altopianesi

Il Museo Naturalistico Didattico “Patrizio Rigoni” in collaborazione con l’Associazione S.O.S. Anfibi di Vicenza organizza ad Asiago due serate gratuite, aperte a tutti dal titolo: “Vita Semisommersa - Gli anfibi delle pozze d’alpeggio Altopianesi”



Il 23 Marzo alle ore 20.30 presso la sede del Museo (Viale della Vittoria 1, Asiago) si svolgerà una serata informativa con la naturalista Stefania Dal Pra, associata di S.O.S. Anfibi Vicenza



La serata è stata proposta con l’idea di far scoprire gli abitanti delle pozze d’alpeggio Altopianesi, la loro importanza, e in che modo operare per la loro salvaguardia

A tal proposito, la dott. Dal Pra ci illustrerà il sopralluogo da lei svolto lo scorso Marzo nei pressi delle pozze di Val Chiama (Sasso di Asiago). Tale zona è stata proposta come “Nuovo sito di salvataggio” in seguito a diverse segnalazioni effettuate dalla popolazione locale in riferimento a carcasse di anfibi sul manto stradale che attraversa la zona delle pozze, rinvenute durante la stagione degli amori degli anfibi



Il 13 Aprile alle ore 20.30 presso la loc. Val Chiama di Sasso di Asiago si terrà invece una serata pratica, in cui grazie alla collaborazione con il Gruppo SOS Anfibi di Vicenza cercheremo di dare una mano nelle operazioni di "attraversamento" degli animali durante la migrazione verso i siti riproduttivi

Gli incontri si inseriscono nel ricco programma di attività a cura dell’Associazione S.O.S. Anfibi, che ha come scopo la salvaguardia degli anfibi ma anche la sensibilizzazione della popolazione e delle amministrazioni riguardo a questa tematica



Museo Naturalistico Didattico “Patrizio Rigoni“

COMUNE DI ASIAGO - Ufficio PATRIMONIO ed ECOLOGIA

Viale della Vittoria, 1 - tel. 0424/600256

info@museonaturalisticoasiago.it

FB: #museonaturalisticoasiago