Visite al Museo di Archeologia e Scienze Naturali Zannato di Montecchio Maggiore

GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE DAL 22 APRILE AL 1 MAGGIO

Sabato 22 e domenica 23 aprile e sabato 29 e domenica 30 aprile sono in programma le visita libere al Museo di Archeologia e Scienze Naturali G. Zannato di Montecchio Maggiore in piazza Marconi 17 presso Villa Lorenzoni. L’Associazione Amici del Museo Zannato, con il patrocinio del comune di Montecchio Maggiore e la collaborazione del Sistema Museale Agno-Chiampo, ha in programma per domenica 23 aprile dalle 8.30 alle ore 18 la 21° Mostra Scambio di Minerali alla Corte delle Filande.

SEZIONE NATURALISTCA: ospitata nel piano seminterrato, si potranno ammirare gemme e minerali del vicentino, reperti paleontologici provenienti dal territorio ed una grande collezione di crostacei fossili italiani ed internazionali in 7 sale: Sala 1: Gemme del Vicentino - Sala 2: Minerali del Vicentino - Sala 3: Crostacei fossili internazionali - Sala Corridoio: Crostacei fossili italiani e vetrina G. Meneguzzo - Sala 4: Crostacei fossili del Veneto - Sala 5: Geologia delle valli dell’Agno e del Chiampo - Sala 6: Sala Monte Nero.

SEZIONE ARCHEOLOGICA: collocata nel piano nobile, sono esposti reperti dal Neolitico fino all’età longobarda, provenienti dal territorio del Sistema Museale Agno-Chiampo, in 5 sale: Sala A: Il Neolitico e l'età del bronzo - Sala B: L'età del ferro - Sala C: I Celti a Montebello e la romanizzazione - Sala D: L'età romana - Sala E: L'età longobarda - Sala F: La necropoli romana di Alte Ceccato.

BIGLIETTI: intero 3 euro - ridotti 2 euro.

ORARI DI APERTURA: sabato dalle 15.30 alle 18.30 - domenica dalle 9.30 alle 10.30 e 15.30-18.30 - chiuso martedì 25 aprile e 1 maggio.

INFORMAZIONI: 0444.492565 - Fax 0444.496109 - museo@comune.montecchio-maggiore.vi.it

ELENCO MOSTRE