Visita guidata alla Rocca Pisana di Lonigo

Domenica 23 aprile alle 14 la Pro Loco Lonigo organizza la visita guidata alla Rocca Pisana. Villa Pisani detta La Rocca o La Rocca Pisana è una villa veneta progettata da Vincenzo Scamozzi in stile palladiano. L'edificio storico fu costruito sui resti di una più antica fortezza, detta appunto Rocca, distrutta da Ezzelino da Romano. Restaurata per volere della contessa Rosetta de Lazara Pisani negli anni cinquanta del Novecento, è stata riaperta al pubblico nel 1976. E’ consigliata la prenotazione. Per info: www.prolonigo.it

STORIA: nel 1576 Vettor Pisani, della potente famiglia veneziana dei Pisani, che già possedeva a Lonigo estese proprietà agricole, scelse una collina boscosa dominante il paese per erigervi una villa, destinata non a stabile abitazione ma per “diporto in aria più sana”, lontana dai miasmi e dalle zanzare della sottostante pianura. Fu realizzata dall'architetto vicentino Vincenzo Scamozzi.

ROCCA PISANA: si erge sulla collina dominandola con l'austera purezza dei suoi volumi, realizzando una ideale composizione geometrica. La villa è visibile da grande distanza e si caratterizza per una struttura quadrata sormontata da una cupola ottagonale. La facciata principale ha una scala alla romana che conduce in un pronao ispirato all'architettura classica con sei colonne ioniche, serrate dal timpano dentato al cui vertice si alza la cupola. Il colonnato, di gusto classico, è iscritto tra due ali compatte segnate dal bugnato d'angolo e dalla fascia marcapiano. Un'apertura al culmine della cupola rischiara dall'alto la sala centrale dell'edificio, sul cui pavimento, in corrispondenza dell'apertura sulla cupola, una griglia marmorea raccoglie l'acqua piovana. Attorno al salone gira il piano nobile con sale arredate con mobili d'epoca e ricordi della famiglia Pisani. Nel seminterrato la cucina, ancora funzionante. Il panorama visibile dalla villa nelle giornate limpide spazia fino agli Appennini.

