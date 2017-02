Visita guidata alla Chiesa di San Giuliano di Vicenza

Sabato 18 febbraio alle 11 il Gruppo Volontari Artistici organizza la visita guidata alla Chiesa di San Giuliano a Vicenza in corso Padova 76 (zona Borgo Casale) nell'ambito delle iniziative per la manifestazione "Narrare la Vita" (8-25 febbraio), la ricorrenza annuale organizzata da IPAB Vicenza. La Chiesa di San Giuliano (per i vicentini "Sanzuliàn") è un edificio religioso, costruito su edifici precedenti negli ultimi anni del Seicento, vicino e in comunicazione con l'Istituto Salvi, che occupa lo spazio del convento un tempo annesso alla chiesa. Il tour culturale, sarà composto da Leopoldo Lioy, Giorgio Ceraso, Lucia Bizzotto e Carmelo Conti, studiosi e appassionati d'arte. Dopo il ritrovo al sagrato della chiesa, il percorso partirà dalle pareti scandite da esuberanti altari, realizzati dalla Bottega dei Merlo: al centro della parete di destra spicca il grandioso complesso del pulpito e lungo tutto il perimetro le 14 stazioni della Via Crucis dipinte da Costantino Pasqualotto, originariamente nella chiesa di San Biagio e qui portate dai Cappuccini nel 1800. L'altare maggiore fu realizzato tra il 1694 e il 1704 su progetto di Pietro Cavaliere e di Orazio Marinali: è sormontato da cinque statue il Cristo Risorto tra i santi Giuliano, Francesco di Paola, Gaetano e Vincenzo. Il corridoio, che porta alla sacrestia, è scaglionato da interessanti tele poste nelle lunette, che raffigurano i miracoli di San Francesco di Paola, dipinte tra il 1720 e il 1730. Per informazioni: www.ipab.vicenza.it.

