Viridalia mostra mercato di giardinaggio: villa Ca' Dotta a Sarcedo

I due giorni all'interno di Villa Ca Dotta propongono un’esperienza d’immersione totale nel nuovo modo di fare giardinaggio utilizzando le antiche conoscenze della sapienza tradizionale. Il giardinaggio biologico e biodinamico per il nostro benessere e per la bellezza del nostro giardino che caratterizzano molteplici aspetti della vita.

Mostra Mercato di piante, fiori, arredi, accessori per la casa e il giardino naturale. Cibo dall'orto e dal giardino biologico e biodinamico. Due giorni dedicati al verde di qualità, al collezionismo botanico e all’ecologia del giardinaggio.

Nel parco storico e nelle sale della villa Ca' Dotta a Sarcedo rivive un giardino fatto dal lavoro e dalla passione di tanti coltivatori, collezionisti, ricercatori e produttori di piante rare e particolari. Il 14 e 15 Settembre 2019 vi diamo appuntamento a Sarcedo in via Roma 10 per la XI edizione di Viridalia.

L'obiettivo della mostra è quello di permettere ai visitatori di vivere, con tutti i nostri sensi, uno stile diverso di vita che richiama al rispetto per la natura e per l’uomo.

Mostra mercato di giardinaggio naturale. Temi dell'anno: i semi e il giardino naturale.

DOMENICA MATTINA 15 settembre 2019 ore 11:30

DANIELE ZOVI

Il suo libro “ALBERI SAPIENTI ANTICHE FORESTE” Come guardare, ascoltare e avere cura del bosco

I NOSTRI BOSCHI PRIMA E DOPO LA TEMPESTA: DISASTRO OD OPPORTUNITÀ

«Se si sta dentro un bosco in posizione di ascolto, prima o poi si avverte, si intuisce la presenza di un flusso di energia che circola tra i rami, le foglie, le radici. Talvolta è un sussurro, altre volte strepiti e grida. È come se le piante parlassero tra loro.»

Parliamo di boschi e di rinascita a partire dai semi.

a tu per tu con Daniele Zovi, già comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato, camminatore infaticabile e sensibilissimo osservatore della natura che presenta il suo libro, con 13.000 copie vendute in poco più di un anno.

SABATO 14 settembre ore 15:00

VENETO AGRICOLTURA

I SEMI DELLE FORESTE VENETE DAI ROMANI ALLA TEMPESTA VAIA

Preservare il territorio attraverso la ricerca e la coltivazione di piante da seme, questa la mission del Vivaio Veneto Agricoltura di Montecchio Precalcino che ci racconta la storia delle nostre foreste, insegnandoci il valore delle piante autoctone prodotte da seme per i nostri giardini, orti, aziende agricole biologiche.

SABATO 14 settembre ore 17:00

Leopoldo Spessato, AGRIATON agricoltura sostenibile

SEMI ANTICHINNOVATIVI PER UN NUOVO EQUILIBRIO SOSTENIBILE

Un neologismo per spiegare queste nuovissime tecniche sperimantali dell'Azienda Agricola Agri Aton di Cervarese Santa Croce, che mette in atto operazioni di agricoltura

rigenerativa

DOMENICA MATTINA 15 settembre 2019

ore 10:00 AVeProBi

IL VALORE DELLA CONSERVAZIONE DEI SEMI ANTICHI

Conversazioni con chi lavora la terra

L'Associazione Veneta per l'agricoltura Biologica e Biodinamica che raduna 400 aziende, porta la propria esperienza pratica nella ricerca e conservazione dei semi antichi locali. Ne spiega i pregi per un'agricoltura che porti a cibo vitale e sostenibile.

GLI INCONTRI NEL GIARDINO

SOTTO I TIGLI tutto il giorno scambi di esperienze con gli esperti

NEI PRATI mercato di scambio dei semi: rarità per giardini e orti naturali

I GIOCHI DEL GIARDINO

Happening di yoga e mandala nella natura

Letture di giardini e giochi dei bambini tra giardinaggio e botanica

L’ARTE DEL GIARDINO

Dai semi ai fiori nel giardino naturale

Corso di acquerello botanico con Silvana Rava

“Impressioni” di semi

Fotografie ‘off camera’ di Giorgio Bertoncello

I CUOCHI DEL GIARDINO

Cucina vegetale dalla campagna biologica

I cuochi di Agritour: brunch, merende, biobar

Gelati del giardino e della natura

Gelateria Emé Sarcedo

PROGRAMMA

Sabato 14 settembre 2019

09:30 - 10:30 Giardini ed esperienze. Paola Thiella: I SEMI NEL GIARDINO SECONDO NATURA

10:00 - Dario Boldrini: SEMI VAGABONDI E GIARDINI PLANETARI. Presentazione del libro GETTA UN SEME

11:00 - Silvia Assolari di Semenostrum: I SEMI DI FIORI SELVATICI PER I PRATI FIORITI Conoscerli per utilizzarli correttamente

15:00 - AGRICOLTURA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

15:00 - Veneto Agricoltura: I SEMI DELLE FORESTE VENETE DAI ROMANI ALLA TEMPESTA VAIA

15:30 - Giuseppe Sinigaglia: PERMACULTURA E SALVAGUARDIA DEI SEMI

16:00 - Leopoldo Spessato Agriaton, agricoltura sostenibile: SEMI ANTICHINNOVATIVI PER UN NUOVO EQUILIBRIO SOSTENIBILE

Domenica 15 settembre 2019

10:00 - SEMI ANTICHI E ANTICHE FORESTE

10:01 - AVeProBi e SlowFood: IL VALORE DELLA CONSERVAZIONE DEI SEMI ANTICHI conversazioni con chi lavora la terra

11:00 - Daniele Zovi: Il suo libro ALBERI SAPIENTI ANTICHE FORESTE. I nostri boschi prima e dopo Vaia: disastro od opportunità?

15:00 - VITICOLTURA SOSTENIBILE

15:01 - Fondazione Italiana Sommelier: I VINI PIWI: NUOVA FRONTIERA DELLA VITICOLTURA SOSTENIBILE

16:00 - su iscrizione: degustazione guidata di vini Piwi

La mostra ospiterà circa una settantina di espositori selezionati dall’Italia e dall’estero per esporre le loro collezioni di piante rare e di antiche varietà recuperate e affiancate dai produttori di cibi cibi sani, prodotti nel rispetto della naturalità.